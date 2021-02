Chuwi SurPad: ufficiale il tablet convertibile che diventa un netbook con 4G

Chuwi, noto brand cinese apprezzato per tablet e portatili, ha ufficializzato, con tanto di promo inaugurale anche su diversi importatori asiatici, il nuovo tablet convertibile 2-in-1 SurPad, animato dal sistema operativo Android 10, e provvisto di slot per la connettività 4G.

Lo chassis unibody totalmente in metallo (24.4 x 16.3 x 0.9 cm, per 542 grammi) assicura leggerezza e resistenza al Chuwi SurPad che, per consentire una buona impugnabilità senza tocchi accidentali, lascia spesse cornici attorno al display LCD IPS da 10.1 pollici, risoluto in FullHD secondo un aspetto panoramico a 16:10 ideale per la fruizione di film e serie TV, oltre che per diversi giochi (es. platform), full-laminated (più sottile, con minori riflessi all’aperto, colori più vividi). La selfiecamera, contenuta nella cornice orizzontale alta, vanta la stessa risoluzione di quella posta centralmente sul retro (in posizione quindi simmetrica): 8 megapixel.

Lungo il lato orizzontale basso sono apprezzabili le uscite degli speaker stereo e, centralmente, 5 pin magnetici, per connettere la cover con tastiera e stand, integrata nella confezione d’acquisto, in ragione della quale il Chuwi SurPad diventa un quasi Chromebook. Lateralmente, su lato corto basso, è presente la porta microUSB Type-C, per caricare la mastodontica batteria da 8.000 mAh, accreditata di un’intera giornata di lavoro quanto ad autonomia, e lo slot per inserire due SIM con 4G (cat.6 e banda 20) o, necessitando di più storage, una SIM LTE e una microSD da massimo 128 GB.

Cuore pulsante del Chuwi SurPad è il processore octacore (2.0 GHz) Helio P60 di MediaTek, con GPU Mali-G72 MP3 (da 800 MHz): la configurazione proposta all’acquisto, in termini di memorie, reca 4 GB di RAM (LPDDR4X) e 128 GB di storage che, contrariamente alla media (eMMC), è un più veloce UFS 2.1. Utilizzabile anche per le telefonate, e per registrare i propri percorsi, in quanto munito di un GPS (Beidou, Galileo, Glonass), il Chuwi SurPad esplica al massimo la sua versatilità, grazie alle connettività, che prevedono il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.0, ed il jack da 3.5 mm con Radio FM.

Attualmente, Chuwi SurPad può essere acquistato sullo store ufficiale, a 269 dollari (con uno sconto di 30 sul prezzo finale), ma anche mediante Amazon Italia, a 279 euro comprensivi di spedizione, o sull’importatore asiatico Bangood, a 194.59 euro con sconto del 10% sul prezzo completo (e spedizione a 2.38 euro).