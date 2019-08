Blu G9: medio-gamma low cost, ma con foto anche da 52 megapixel

Blu Products, brand americano specializzato nella progettazione/produzione di smartphone economici, rugged, ed iper autonomi, ha annunciato un nuovo smartphone per il suo assortimento, il Blu G9 che, pur rientrando pianamente nella fascia media, quanto a specifiche computazionali, non si fa mancare qualche chicca da veri intenditori: il tutto, naturalmente, offerto al tipico e ottimale rapporto qualità/prezzo (179.99 dollari) che contraddistingue il marchio di Miami.

Blu G9 è uno smartphone opzionabile nelle colorazioni nero (con riflessi) e blu (a gradiente), ambedue con una B serigrafata sulla parte bassa del posteriore e con, sul davanti, un notch a goccia di tipo V.

Il display, un LCD HD+ curvo a bordi, raggiunge l’ampia diagonale di 6.3 pollici, e vanta uno screen-to-body ratio dell’89%, tanto da meritarsi la definizione di “Infinity Display“: poco sopra, appena sotto la tacchetta per la capsula auricolare, è presente una selfiecamera da 13 megapixel, mentre il cofano alloggia – verticalmente sopra lo scanner circolare per le impronte digitali – una dual camera basica, in cui il sensore per la profondità da 2 megapixel accompagna quello da 13 megapixel.

Grazie a questo setting, ed al contributo della piattaforma NeuroPilot, è possibile ottenere l’effetto di profondità, un abbellimento degli scatti, realizzati anche in HDR, una buona modalità notte e, inconsuete, delle foto scalate a 52 megapixel (8.320 x 6.240 pixel che, pesanti 20 MB, vengono compresse a 16 megapixel una volta stoccate online su Google Foto).

Lateralmente a destra si trovano i classici pulsanti d’accensione/spegnimento ed il bilanciere del volume, mentre a sinistra sono posti due slot (uno per il Dual SIM e uno per le microSD da 128 GB massimi), ed in basso campeggia – tra un altoparlante mono e un jack da 3.5 mm – una porta microUSB Type-C, con cui caricare la batteria, da 4.000 mAh, potenzialmente in grado di assicurare due giorni in uso medio, portati a 3 con qualche rabbocco occasionale di mezzora.

A coordinare il tutto, nel Blu G9 interviene, lato software, Android Pie 9.0 (con solo un paio di app preinstallate, tra cui il browser Opera ed una Radio FM): quando ad hardware, il centro nevralgico è formato dal processore octacore (2 GHz) MediaTek Helio P22 e dalla scheda grafica IMG PowerVR GE8320: la RAM, infine, arriva a 4 GB, mentre lo storage espandibile ne conta 64.