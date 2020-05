Blackview BV6900: rugged phone ispirato ai Transformer, con night camera plug-in

Dopo l’apprezzabile sortita nel mondo dei wearable con lo sportwatch Blackview X1, il brand cinese noto per i propri device mobili rugged torna al suo “primo amore” tecnologico con un nuovo smartphone corazzato, il “Transformer” Blackview BV6900 (in pre-vendita a 199.99 euro, destinati a salire sino ai 299.99 euro finali), abbinato a un accessorio che ne esalta le peculiarità fotografiche.

Il nuovo Blackview BV6900 (164.45 x 81.4 x 15 mm, per 284 grammi, nelle palette nero, arancione, e verde) rende omaggio con l’aspetto spigoloso dello chassis ai mitici robot Transformer dell’omonimo franchise allestito da Takara Tomy e Hasbro: il telaio del device resiste a condizioni estreme di lavoro o di avventure outdoor, in quanto testato MIL-STD-810G, mentre grazie alle certificazioni IP68 e IP69K regge anche a immersioni per mezzora a 1 metro e mezzo di profondità (potendo anche beneficiare di una modalità di scatto subacquea).

Il frontale del Blackview BV6900 è protetto da un vetro Gorilla Glass 5 e palesa un notch a goccia, in cui è inclusa la selfiecamera, da 16 megapixel (f/2.0): il display, un LCD IPS da 5.84 pollici esteso sull’82.7% della superficie anteriore, è risoluto in FullHD+ (432 PPI) e supporta anche l’uso con le dita guantate o bagnate.

Sul retro del Blackview BV6900 è collocato lo scanner per le impronte digitali, al centro ed in posizione mediana, mentre poco più in alto spiccano i sensori verticalizzati della quadrupla fotocamera, da 16 (Samsung, f/2.0) e 8 (ultragrandangolo a 120°, f/2.2), con due sotto-moduli ausiliari, da 0.3 e 0.3 (f/2.8) megapixel, adibiti all’acquisizione della profondità per l’effetto Bokeh. Per gli scatti notturni è possibile utilizzare il Flash LED, ma anche l’accessorio NVC-02 (acquistabile a parte, per 39.99 euro sino al 31 Maggio, poi a 59.99 euro), una night-camera collegabile via microUSB Type-C e controllabile via telecomando a cavo, con sensore STARVIS IMX291, capace di riprendere in HD e FullHD con poca luce o anche di notte, grazie ai particolarmente ricettivi pixel da 2.9 micron.

Corredato di un pulsante multi-funzione posto sul lato, per avviare la torcia, la gaming mode, eseguire screenshot o registrazioni, inviare SOS ed altro, il Blackview BV6900 si avvale del processore octacore Helio P25 di MediaTek e della GPU ARM Mali-T880 MP2, supportati da 4 GB di RAM (LPDDR3) e da 64 GB di storage (eMMC) espandibile via microSD (+32 GB).

La batteria del nuovo rugged phone asiatico ammonta a 5.580 mAh, sufficienti per un’operatività di un paio di giorni (con 25 giorni di stand-by), prima di ricorrere alla ricarica rapida a 18W (via Type-C OTG), o a quella wireless a 10W (mediante un pad Qi): in tema di connettività, il Blackview BV6900, animato lato software da Android Pie 9.0 praticamente stock (tranne il consueto coltellino svizzero, Toolbag, di applicazioni per l’outdoor), risulta provvisto di Dual nanoSIM, GPS (Glonass), NFC (per i pagamenti con Google Pay), Wi-Fi n, e Bluetooth 4.2.