Blackview BV5500 Plus: ufficiale il rugged phone iper economico

Anche Blackview, brand cinese noto per i suoi device rugged, ha omaggiato gli appassionati di tecnologia mobile con un proprio evento digitale, sostanziatosi nel disvelamento di ben due dispositivi, tra cui lo smartphone corazzato Blackview BV5500 Plus.

Il rugged phone Blackview BV5500 Plus (152.2 x 75.5 x 14 mm, per 225 grammi, nelle nuance nero, verde, giallo), prezzato a 77.50 euro con uno sconto del 30% sul prezzo finale, ha un look palesemente, per ammissione stessa dell’azienda, ispirato agli smartphone da gaming di Black Shark / Xiaomi: il telaio, irrobustito tanto da meritare la certificazione MIL-STD-810 per l’uso in ambienti estremi, grazie alle validazioni IP68/IP69K, ne consente l’utilizzo anche sotto la doccia, o durante il nuoto (impermeabile sino a 5 atmosfere), ma non per le immersioni.

Il frontale del Blackview BV5500 Plus propone un display LCD IPS da 5.5 pollici con risoluzione HD+ (293 PPI) secondo l’aspetto panoramico a 18:9: nella cornice alta, sempre sotto la tutela di un vetro Gorilla Glass 3, si trova la selfiecamera, da 5 megapixel (con Face ID in 0.1 secondi), per i selfie con anche la modalità Ritratto.

Il retro, con forme sinuose mutuate da quelle di un’auto sportiva, adotta centralmente un rivestimento della stessa gomma degli pneumatici, per migliorare il grip in mano: la parte alta, in un’insenatura trapezoidale, ospita – assieme al Flash LED e a un sensore da 0.3 megapixel per la profondità, un sensore fotografico Sony IMX134 da 8 megapixel. Da segnalare, in ambito audio, la presenza di un doppio microfono per la cancellazione del rumore, ottimo nell’impiego in contesti da cantiere per conversazioni sempre nitide.

MediaTek, col processore quadcore (1.5 GHz) MediaTek MT6739V, e Imagination Technologies, con la GPU PowerVR GE8100, sfruttano 3 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibile via microSD, togliendo spazio alla seconda SIM, di altri 64 GB. Completano la scheda tecnica del Blackview BV5500 Plus comunicata dal costruttore, comprensiva di modulo NFC per i pagamenti, jack da 3.5 mm, GPS con Glonass, 4G, Wi-Fi n (direct, hotspot), Bluetooth 4.2 LE (A2DP), una batteria da 4.400 mAh, caricabile via microUSB 2.0 (con OTG): il sistema operativo, invece, è Android 10 stock, comprensivo di un pool di app per l’outdoor basate sulla presenza di giroscopio, bussola elettronica, e barometro.