Blackview BV4900: in pre-ordine il rugged phone low cost per ambienti estremi

Per partecipare all’avvio dei saldi di Aliexpress, il brand cinese Blackview ha ufficializzato l’avvio dei pre-ordini per il rugged phone low cost Blackview BV4900 che, animato da Android 10, è offerto col 34% di sconto sul prezzo finale, risultando per il momento acquistabile alla cifra ridotta di appena 85.79 dollari (circa 73 euro).

Blackview BV4900 ha un telaio esteticamente ispirato alla capsula spaziale che portò nello spazio il cosmonauta Jurij Gagarin, sugli annali storici per essere stato il primo uomo a volare nello spazio. Migliorato con 27 diverse modifiche (sistema di incollaggio, materiale più rigido sul retro, vetro più spesso davanti, etc) in termini di resistenza, il nuovo rugged phone si fregia delle certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810G, risultando utilizzabile in ambienti, di lavoro (es. cantieri) o di avventura outdoor (es, montagne, deserti), molto estremi, senza timore per eventuali sbalzi termici, di pressione, di umidità, o per cadute ed urti vari.

Il frontale del Blackview BV4900, dietro un film Gorilla Glass, propone un display OGS luminoso (400 nits) da 5.7 pollici, risoluto a 1440 x 720 pixel secondo un aspetto panoramico a 18:9: inserita nella cornice alta, opera la selfiecamera da 5 megapixel, abilitata al face unlock mentre dietro è implementata, in un bumper squadrato ma sagomato, una centralissima tripla fotocamera, con un sensore principale da 8 megapixel, e due moduli VGA (0.3 megapixel) di accompagnamento.

Coadiuvato da una batteria pari a 5.580 mAh, ottimizzata per il reverse charging via microUSB, il Blackview BV4900 è mosso dal processore quadcore (2.0 GHz) Helio A22 di Mediatek, messo in coppia con la GPU IMG PowerVR GE8320, con ambedue le unità di elaborazione che fanno affidamento su 3 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibile a 128 GB.

Non mancano le connettività di routine, tra cui il Dual SIM, il 4G, il Wi-Fi, il Bluetooth, il GPS (Glonass, Beidou), il jack da 3.5 mm, ed un modulo NFC compatibile con i pagamenti contactless di Google Pay.