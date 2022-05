Blackview BL8800 5G Series: ufficiali i rugged phone con termocamera o visione notturna

Ascolta questo articolo

Il brand cinese Blackview, versato in device dalla grande autonomia e resistenza, con un paniere di prodotti sempre più variegato, ha annunciato, quale evoluzione del BV8800, il nuovo smartphone Blackview BL8800 5G anche in versione Pro.

I nuovi Blackview BL8800 5G (arancio, nero, verde, a partire da 603,00 euro su Aliexpress: it.aliexpress.com/item/1005004182890007.html), dopo i primi avvistamenti al MWC 2022, esordiscono con uno chassis rugged come da superamento dei test MIL-STD-810H, impermeabile secondo gli standard IP68 e IP69K: la forma è esagonale, ovvero con gli angoli tagliati e rinforzati, per attutire al meglio gli urti durante le cadute e distribuire la conseguente energia cinetica. Partendo dal modello base (83,5 x 176,2 x 17,7 mm, per 365 grammi), quest’ultimo sfodera un display LCD IPS da 6.58 pollici risoluto in FullHD+ (1080 x 2408 pixel), con un notch a goccia per la selfiecamera, da 16 megapixel.

Il retro del Blackview BL8800 5G propone uno scudo in alto in posizione centrale, con un Flash LED in bella vista e, poco sotto, una quadrupla fotocamera: a comporla sono un sensore principale (Samsung JN1) da 50 megapixel (predisposto per i video in 2K@30fps), da uno (Sony IMX350) per la visione notturna (via infrarossi), da 20 megapixel, da un ultragrandangolo (117°) da 8 megapixel, e da uno per la profondità, da 2 megapixel. Nel modello Pro, sostanzialmente uguale a quello base, le fotocamere sono le stesse, ma con due differenze: l’ultragrandangolo qui è da 5 megapixel, e la Night Vision Camera è sostituita da un sensore FLIR Lepton per misurare la temperatura.

Di lato è posto il pulsante d’accensione polifunzionale (screenshot, riprese subacquee, registrazione audio, SOS, walkie-talkie, torcia, lancio del game mode), adoperabile anche quale scanner per le impronte digitali.

Passando al cuore del device, animato da Android 11 sotto l’interfaccia Doke OS 3.0, si parte con un processore octacore (2.2 GHz) MediaTek Dimensity 700 (number code MT6833), coadiuvato da 8 GB di RAM (LPDDR4X) e da 128 GB di storage (UFS 2.1, espandibile via microSD). La dissipazione del calore prevede una vapor chamber 3D realizzata in rame, da 9400 millimetri quadrati, posta assieme a un film di grafene da 2300 millimetri quadrati.

La batteria del Blackview BL8800 5G standard e Pro ammonta a 8.380 mAh che, rabboccati rapidamente (in un’ora e mezza) a 33W via microUSB Type-C, assicurano sino a 7 giorni di stand-by, o – più concretamente – sino a 4 giorni in uso normale, 30 ore di telefonate, o 10/12 ore di playing continuativo. Tra le connettività, infine, è possibile annoverare il Dual SIM, anche il 4G, il GPS (Glonass, Beidou, Galileo), l’NFC, il Bluetooth 5.1 e il Wi-Fi ac.