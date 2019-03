Blackview A60: nuovo smartphone iper-economico con Android Go Edition e doppia fotocamera posteriore

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Blackview non si è peritata di fornire tutte le specifiche della sua nuova creatura che, in virtù del suo prezzo basso, potrebbe diventare un ottimo "muletto" anche in Occidente: certo, i compromessi cui si è giunti, per poter arrivare a un risultato del genere, sono molti ma, in compenso, la presenza di Android Go Edition e di una maxi batteria non dovrebbero scontentare del tutto i fan del robottino verde.