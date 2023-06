Asus Zenfone 10: il top di gamma compatto che non teme confronti

Asus ha presentato il suo nuovo smartphone di punta, lo Zenfone 10, che si propone come il perfetto sostituto del Pixel 5. Si tratta infatti di uno dei pochi smartphone Android (13) compatti sul mercato.

Il design dello Zenfone 10 è molto simile a quello del suo predecessore, lo Zenfone 9, con una scocca in metallo opaco e un retro in plastica ruvida con effetto pietra. Il colore verde è molto originale e accattivante, ma tende a sporcarsi facilmente. Nel complesso ci sono 5 colorazioni, tra cui Aurora Green, Starry Blue, Comet White, Midnight Black e Eclipse Red. Lo smartphone è resistente all’acqua e alla polvere secondo lo standard IP68 e ha il mini jack audio da 3,5 mm, una rarità al giorno d’oggi.

Il display del Zenfone 10 è un pannello OLED da 5,9 pollici con risoluzione Full HD+. I colori sono vivaci e contrastati, la luminosità è elevata e gli angoli di visione sono ampi. Il display ha anche il supporto al HDR10+ e al Dolby Vision, per una migliore resa dei contenuti multimediali. Si può beneficiare di sino a 144 Hz (gaming) come refresh rate e di 240 Hz come touch sampling: la luminosità massima è di 1.100 nits.

Il lettore di impronte digitali è integrato nel tasto laterale di accensione e funziona in modo rapido e preciso. Il cuore del Zenfone 10 è il chipset Snapdragon 8 Gen 2, il più potente chip di Qualcomm per smartphone Android. Si tratta di un octa core fino a 3,2 GHz a 4 nanometri, accompagnato dalla GPU Adreno 740. La RAM LPDDR5X può essere da 8 o 16 GB, mentre la memoria interna UFS 4.0 può essere da 128, 256 o 512 GB. Questa memoria non è espandibile tramite microSD.

Le prestazioni dello Zenfone 10 sono eccellenti in ogni scenario, sia nelle applicazioni più comuni che nei giochi più impegnativi. Lo smartphone non si surriscalda mai e offre una fluidità impeccabile grazie anche al display a 120 Hz. L’azienda lo pone un passo indietro il RoG Phone 7 dedicato al gaming.

La fotocamera principale del Zenfone 10 è un sensore 50 megapixel (1/1.56”) con apertura f/1.9 e stabilizzazione ibrida cardanica a 6 assi di 2a generazione che combina l’hardware dell’OIS con i migliorati algoritmi dell’EIS che sfrutta il giroscopio per consentire di regolare dinamicamente le dimensioni del campo visivo onde conservare sempre stabili i video. La fotocamera secondaria è invece un ultra grandangolare da 13 megapixel (f/2.2) con campo visivo di 120 gradi. Questa fotocamera offre una buona distorsione ai bordi e una discreta resa cromatica, ma soffre un po’ in condizioni di scarsa luce. Manca purtroppo uno zoom ottico, che avrebbe completato la dotazione fotografica dello Zenfone 10.

La fotocamera frontale del Zenfone 10 è invece un sensore da 32 megapixel con matrice RGBW (aggiuntiva di un pixel bianco per foto più luminose) che porta i pixel a 1.4 μm ottenendo foto da 8 megapixel via pixel binning. Si tratta di una fotocamera discreta, ma non eccezionale, che offre dei selfie sufficientemente nitidi e luminosi, ma con qualche problema di bilanciamento del bianco. Come app fotografica, migliora lo scatto verticale, con aggiuntive opzioni di zoom, ed è possibile scattare foto prive di micro movimento senza treppiede via Light Trail: molto intrigante è la funzione AIObjectSense che, suddivisa l’immagine in parti diverse, ne ottimizza coloristicamente ciascuna nel modo migliore.

Lato audio, ci sono anche due speaker (10×12 mm in alto, 12×16 mm in basso) lineari, beneficiati dall’audio Hi-RES e presieduti in ottica immersività dalla tecnologia Dirac Virtuo spatial sound: vi è anche il supporto delle tecnologie Qualcomm pptx Adaptive e Lossless, ma non solo. L’hub audio AudioWizard offre un equalizzatore a 10 bande e dei preset d’ascolto (Dinamico, Musica, Cinema e Gioco). Il Bass enhancement rimpolpa i bassi, mentre la tecnologia OZO Audio offre di poter catturare un audio surround 3D e di eliminare il fruscio del vento nelle registrazioni.

Lo Zenfone 10 introduce la ricarica wireless a 15W, oltre alla ricarica cablata HyperCharge a 30W, rispetto al modello precedente. Secondo i test di ASUS, la batteria da 4.300 mAh ha raggiunto una durata di 21,7 ore, il 13% in più dello Zenfone 9. ASUS ha anche aggiunto delle nuove funzioni che permettono di ottimizzare la ricarica in base alle abitudini di uso dell’utente, estendendone la vita. Lo Zenfone 10 supporta le reti 5G NSA e ha vari sensori: accelerometro, prossimità, luminosità, bussola digitale, giroscopio (compatibile con ARCore), sensore Hall. Ha anche la connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC e GPS assistito con GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS e NavIC.

In termini distributivi, Asus Zenfone 10 da 8/128GB costa 799 euro, da 8/256GB viene 849 euro e da 16/512GB è prezzato a 929 euro. La promo di lancio FREE UPGRADE permette, dal 29/06 al 31/07, di far sì che acquistando l’8/128GB si riceva la versione 8/256GB pagandola 799 euro. Acquistando l’8/256GB si riceve la versione 16/512GB, pagandola 849 euro.