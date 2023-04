Asus regina del gaming mobile con gli Asus ROG Phone 7 e 7 Ultimate

L’atteso evento targato Asus ha avuto luogo e ha portato alla presentazione dei chiacchieratissimi smartphone top di gamma Asus ROG Phone 7 e 7 Ultimate, ambedue basati su Android 13 rivestito dall’interfaccia Zen UI Classic o ROG UI, con 2 anni di major update e 4 di security update.

Asus ROG Phone 7 (173 x 77 x 10.3 mm per 239 grammi), previsto nei colori Storm White e Phantom Black, ha un design dual tone con la parte bassa opaca e quella superiore trasparente per mostrare le componenti: il logo ROG offre diversi stili di accensione e varia tra due colori che possono fondersi sfumando. Davanti c’è un vetro Gorilla Glass Victus, a protezione dello schermo con scanner biometrico integrato in grado di migliorarsi col tempo mentre dietro c’è la protezione del vetro Gorilla Glass 3.

Visto l’impiego di questi gaming phone in orizzontale, ci sono una porta laterale Type-C 3.1 di carica, due sovradimensionati (da 12×16 mm) speaker frontali (escursione sino a 0.8 mm grazie a un sistema di 5 magneti ciascuno) con ottimizzazioni Dirac HD Sound presieduti ciascuno da un amplificatore Cirrus Logic Logic CS35L45, 3 microfoni posti affinché nessuno venga coperto in modo che la cancellazione del rumore (tecnologia OZO) sia sempre al top, un design multi-antenna per il Wi-Fi per prestazioni fino a 5 volte migliori rispetto alla comune disposizione e gli AirTrigger.

A quest’ultimo proposito, il sistema di controllo relativo permette di mappare sullo schermo 14 punti di input: la funzione Press & Lift consente di stabilire azioni diverse quando si preme il trigger ultrasonico e quando se ne solleva il dito, mentre il mirino giroscopico – previo movimento o inclinazione dello smartphone – consente di controllare l’angolo di vista. Se ancora non fosse abbastanza, è possibile aggiungere l’accessorio AeroActive Cooler 7 che, da una parte offre 4 pulsanti (per un totale di 18 punti di input) ulteriori con mappature macro e, dall’altro, aggiunge una porta USB Type-C per caricare il telefono mentre si gioca e un jack audio da 3.5 mm. Tale accessorio offre anche un subwoofer, per ottenere un audio a 2.1 canali. Sopratutto, grazie al condotto frontale e al sistema con pale ottimizzate, grazie alla tecnologia a cella di Peltier, abbassa la temperatura del telefono a 25° permettendo anche di migliorarne le prestazioni (X Mode+).

Accompagnato da una funzione di Always on display programmabile (utile anche in ottica efficienza energetica, se non si carica il terminale di notte) il display AMOLED, da 6,78 pollici con 2448×1080 pixel di risoluzione, ha una luminosità riducibile a 5 nits per la buona lettura con scarsa luce ambientale, che può arrivare a 1.000 nits (@ APL100 + HBM) per la lettura sotto la luce del Sole, e a un picco di 1.500 nits. Il refresh rate, che prevede anche i setting da 144Hz, 120Hz, 90Hz, 60Hz, o la modalità AUTO (che bilancia fluidità e autonomia), arriva a 165 Hz, mentre il touch sampling è da 720 Hz e il tempo di risposta è di 23 ms. La calibrazione in fabbrica assicura che, anche ai livelli di luminosità più bassi, ad esempio da 100 e 450 nits, via sia un’elevata precisione del colore (Delta-E <1): non manca il supporto all’HDR10+.

La fotocamera anteriore è da 32 megapixel con foto da 8 via pixel binning 4-in-1. Dietro, abbinata a uno zoom ottico 2x c’è un sensore principale Sony IMX766 che scatta nativamente a 50 mpx o per catturare più luce (e consentire lo zoom digitale 2x) a 12,5 mpx via filtro colore quad-bayer (un pixel si estende su 4 fotodiodi). C’è poi l’ultra grandangolo da 13 mpx con correzione live delle distorsioni durante i panorami e una macro lens da 8 megapixel. La sezione audio anticipata in apertura si completa con la certificazione Hi-Res Audio e, a beneficio degli altoparlanti, di un volume virtuale aumentato del 50% rispetto al ROG Phone 6. Sono presenti anche i codec di alta qualità per il Bluetooth (aptX adaptive, aptX Low latency, LDAC, AAC) e il supporto al Qualcomm Snapdragon Sound. Collegando le cuffie, dall’AudioWizard, si può ottenere l’audio spaziale mentre Dirac Virtuo contribuisce a un’esperienza d’ascolto più immersiva.

Ad animare gli Asus ROG Phone 7 è il chipset octacore (3,2 GHz) Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, coadiuvato dalla RAM LPDDR5X (max 16 GB) e dallo storage UFS 4.0 (max 512 GB, non espandibili). Sul piano delle connettività, vi è il Wi-Fi 6E (ed il supporto al Wi-Fi 7) con Direct e antenne 2×2 MIMO, il Dual nano SIM con 5 G dual stand-by, la microUSB 2.0 Type-C in basso, il mini-jack audio da 3.5 mm, la summenzionata USB 3.1 Type-C laterale, l’NFC, il Bluetooth 5.3, il GPS (aGPS). Da notare che la tecnologia HyperFusion abilita le connessioni simultanee di rete mobile e Wi-Fi per passare intelligentemente alla connessione che abbia il miglior segnale.

Due batterie da 3.000 mAh (con design termico MMT) che portano la capienza totale a 6.000 mAh ottengono la carica rapida (da 0 a 100% in 42 minuti) a 65W (quantunque vi sia anche il supporto al PowerDelivery 3.0, al QuickCharge 5.0, e al HyperCharge). Non mancano diverse funzionalità per aumentare la durata della batteria, come la ricarica costante, la limitazione della carica (es. all’80%), la ricarica programmata (che a seconda della sveglia tiene la basso il livello di batteria durante la notte), varie modalità di sistema (es. Ultra-durable che – settata per livello di batteria od orario – porta il refresh rate a 60 Hz, riduce la sensibilità del tocco e limita la rete, o l’Advanced Mode che permette di customizzare le impostazioni di sensibilità del tocco, delle prestazioni, della rete, del display, etc).

La prima postilla riguarda la versione Ultimate del ROG Phone 7. Quest’ultima ha la colorazione Storm White, un display ROG Vision PMOLED con grafica personalizzabile a seconda dello scenario, e un raffreddamento di base più efficiente in quanto provvisto di un AeroActive Portal.

Non mancano, infine, altri accessori. Professional Dock trasforma il telefono in un miniPC, collegandolo via HDMI a uno schermo, offrendo porte USB per mouse e tastiera e una Type-C per la ricarica. ROG Gaming Clip invece permette di alloggiare il telefono e, tramite i 3 agganci, uno dei controller per PS4, Xbox o Stadia, mappando i tasti (Game Genie). Come listino, ROG Phone 7 da 12+256 GB costerà 1.029 euro, che salgono a 1.199,00 euro per 16+512 GB (sino a Maggio con ventola inclusa). L’Ultimate, solo in 16+512 GB, costerà 1.429,00 euro.