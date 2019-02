Apple sta iniziando a vendere iPhone usati anche in Italia. Ecco tutti i dettagli

Spesso, può capitare che un utente voglia acquistare un iPhone usato, in quanto la versione ‘nuova’ ha un prezzo giudicato troppo elevato. Tale scelta, con il passare del tempo, appare sempre più giustificata: il prezzo dei melafonini (es. nel caso dell’iPhone XS Max) sta lievitando sempre di più e, quindi, non tutti possono permettersi l’acquisto di un prodotto di questo calibro. Gli iPhone usati, però, non erano acquistabili direttamente da Apple (almeno in Italia) e, perciò, si avevano due strade: o un rivenditore offriva questa opportunità, oppure si ricorreva all’acquisto tra privati.

Tra le due opzioni, però, la seconda è quella che offre meno tutele: non si ha la certezza di quale sia lo stato in cui si trova il dispositivo e il rischio di essere capitati in un raggiro è, spesso e volentieri, molto reale. Al fine di aggiungere questa ‘tutela’, ecco che Apple sta iniziando anche in Italia la vendita di iPhone ricondizionati.

Apple vende gli iPhone ricondizionati con uno sconto tra 100 e 180 euro rispetto al nuovo

In realtà, la vendita di iPhone ricondizionati non è una cosa nuova per Apple. In diverse parti del mondo, infatti, si tratta di una pratica consolidata ed adottata da tempo. Da poco, però, è disponibile una nuova sezione sul sito italiano ufficiale dell’azienda nella quale è possibile procedere all’acquisto di un iPhone ricondizionato. In genere, gli sconti variano tra i 100 e i 180 euro rispetto alla variante nuova: tutti i dettagli sul prezzo sono visibili sulla pagina dedicata.

Assieme al prodotto, Apple offre anche una particolare garanzia della durata di un anno (senza alcun costo aggiuntivo) oltre ad un nuovo set di accessori. Tra questi è inclusa una nuova batteria, un guscio esterno ed altri ancora (maggiori dettagli sono presenti sul sito ufficiale di Apple).

Si ricorda, poi, che Apple vende questi iPhone in qualità di ‘prodotti ricondizionati’. Al fine di assegnare questo status a questi dispositivi, essi sono stati sottoposti ad una serie di test volti a garantire la completa funzionalità del prodotto e, quindi, finalizzati alla rivendita di un prodotto nelle medesime condizioni di uno nuovo. Questa categoria di dispositivi è coperta da una garanzia di durata pari ad un anno ma il cliente, se lo riterrà opportuno, potrà estenderla mediante il programma Apple Care+.