Apple: il 10 Settembre sarà il giorno dei nuovi iPhone. Ecco tutti i dettagli finora emersi

Come ogni anno, il mese di Settembre si rivela particolarmente delicato per Apple. L’azienda di Cupertino, infatti, è solita presentare i nuovi iPhone in questo periodo dell’anno e, da qualche tempo a questa parte, l’evento si tiene allo Steve Jobs Theater, situato all’Apple Park.

Anche quest’anno Apple non perde l’occasione fissando, per il 10 Settembre, la presentazione ufficiale dei nuovi iPhone. Senza perderci in ulteriori discorsi, ecco tutto ciò che dovrete sapere su tale evento.

iPhone 11: appuntamento alle 10 del mattino (alle 16 secondo il nostro fuso orario)

Come appena anticipato, Apple presenterà la nuova line-up di iPhone alle 16 (ora italiana) del 10 Settembre prossimo. La comunicazione sarebbe stata inviata via Twitter, mediante un immagine ben poco equivocabile. Come ogni anno, tale immagine deve essere oggetto di attenta analisi in quanto può nascondere potenziali indizi su ciò che sarà presentato.

Seguendo gli ultimi rumors, l’azienda di Cupertino dovrebbe presentare tre varianti di iPhone, esattamente come avvenne l’anno scorso. Dovremmo vedere due modelli con pannello OLED e un terzo modello con pannello LCD (erede dell’iPhone XR). Gli occhi sono tutti puntati sulla fotocamera: Apple potrebbe seguire la concorrenza ed inserire ben tre obiettivi fotografici (non si sa se ciò avverrà su tutte le varianti o solo su alcune) ma essi potrebbero essere disposti in un modo alquanto ‘originale’ (e ciò ha fatto discutere molto in rete).

Un’altra possibile novità potrebbe riguardare la ricarica inversa: per i pochi che non sapessero di cosa stiamo parlando, si tratta di una particolare tecnologia che consente la ricarica di altri dispositivi mediante induzione, semplicemente appoggiandoli sull’iPhone. Anche in questo caso, un dubbio sorge spontaneo: tale tecnologia sarà disponibile per tutti i dispositivi supportati o solo per quelli a marchio Apple?

Un’altra grossa novità potrebbe riguardare la Apple Pencil. Stando ad alcuni rumors emersi in rete, l’azienda di Cupertino potrebbe aver sviluppato una variante più piccola, compatibile con i nuovi iPhone. È molto probabile, però, che essa non sia disponibile nella confezione di vendita, ma che sia venduta a parte.

Si parla, poi, del possibile abbandono del connettore Lightning a favore dello standard USB-C, mentre pare alquanto improbabile l’adozione di un display ad alto refresh rate. Insomma, per tutti i dettagli vi rimandiamo alla prossima conferenza Apple, nella quale potrebbero essere presentati anche nuovi iPad e MacBook.