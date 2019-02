Apple: a fine Marzo potrebbero arrivare gli AirPods 2, i nuovi iPad, e il caricatore AirPower

La stagione primaverile, assieme a quella autunnale, sono tra le più gradite ad Apple per la presentazione dei propri prodotti. Sebbene la seconda sia quella più ‘desiderabile’ (considerando la vicinanza temporale alle festività natalizie), anche i prodotti presentati nel corso della Primavera hanno ottenuto un discreto successo (sebbene questo sia un fattore non sempre ‘stabile’).

Anche per la primavera che si sta avvicinando, quindi, Apple non dovrebbe perdere occasione per annunciare una nuova conferenza: i prodotti da presentare, teoricamente parlando, ci sarebbero eccome. Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, tale presentazione potrebbe avere luogo il prossimo 29 Marzo, ma ciò sarà confermato solo più in avanti nel tempo. Ecco riassunti, quindi, i prodotti che potrebbero vedere la luce.

AirPods potrebbero avere un restyling, ma esclusivamente tecnico

Si parla molto spesso delle AirPods 2, i nuovi auricolari di Apple particolarmente attesi anche nella conferenza dedicata ad iPhone XS, XS Max, e XR. Per la primavera, quindi, queste potrebbero essere uno dei prodotti più interessanti da presentare. Sebbene il design rimanga essenzialmente identico, ci sono alcune migliorie tecniche che potrebbero riguardare la tecnologia in dotazione.

In primo luogo, dovrebbe migliorare la resa dei bassi (già ottima, peraltro, sul primo modello di AirPods) e dovremmo vedere un aumento nel numero dei sensori, sebbene non sia noto in cosa si traduca tale miglioramento tecnico. Potrebbe entrare in circolazione anche una versione nera di queste cuffie e, probabilmente, anche un rivestimento diverso da quello a cui siamo abituati.

Apple dovrebbe aggiornare iPad Mini e potrebbe presentare il caricatore AirPower

Le indiscrezioni, inoltre, parlano con forza circa un possibile aggiornamento della line-up iPad Mini, ormai a secco di aggiornamenti tecnici fin dal lontano 2015. Non è chiaro quali possano essere le migliorie tecniche ma, probabilmente, potremmo vedere un design più vicino a quello degli iPad Pro, oltre ad alcune peculiarità non da poco (come la compatibilità con la smart keyboard e la Apple Pencil).

Per ultimo, ma non per questo meno importante, si parla di AirPower. Il caricatore wireless di Apple, presentato in una forma prototipale alla fine del 2017, non ha ancora visto la luce. Le indiscrezioni affermano la sua presenza nella prossima presentazione, seppur con alcune caratteristiche tecniche variate: il dispositivo potrebbe essere più spesso e potrebbe integrare più bobine per una maggiore velocità di ricarica.