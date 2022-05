Amazon presenta il nuovo tablet economico Fire 7, anche in Kids Edition

Ascolta questo articolo

Dopo la messa in campo dei tablet Fire HD 10 e 10 Plus nel 2021, Amazon, il colosso dell’e-commerce, ha annunciato gli aggiornamenti della versione più economica dei suoi tablet Fire, i Fire 7 e Fire 7 Kids, le cui precedenti edizioni risalivano addirittura al 2019.

Realizzato col 35% di plastica post consumo riciclata, il tablet Fire 7 (180,68 x 117,59 x 9,67mm per 282 grammi, in nero, rosa, denim) si presenta con un display IPS da 7 pollici con 171 PPI, ma una risoluzione non top, da 1024×600 pixel: le fotocamere a bordo, una davanti e una dietro, sono ambedue da 2 megapixel e streammano a 720p, in modo ideale per le videochiamate. A questo giro, il brand di Seattle ha migliorato del 30% le prestazioni, grazie al processore quadcore MediaTek MT8168V/B cloccato a 2 GHz, con la RAM che è stata raddoppiata, arrivando a 2 GB, e lo storage, espandibile via microSD di 1 TB, previsto nei tagli da 16 (senza pubblicità a 94, con pubblicità a 79 euro) e 32 GB (senza pubblicità a 104 euro, con annunci a 89 euro).

Anche la batteria è stata migliorata, del 40% e, ora, arriva a offrire, che si tratti ad esempio di navigare, ascoltare musica, o guardar video, sino a 10 ore di autonomia dopo una ricarica completa (in 4 ore): il comparto energetico è stato migliorato anche lato interfaccia, con l’arrivo della microUSB Type-C anche se, purtroppo, la velocità di ricarica è da soli 5W. Provvisto di accelerometro, per supportare modestamente le app sportive e per il tracking del movimento, il Fire 7 2022 non si fa mancare la connessione Wi-Fi, quella Bluetooth e un jackino per l’audio.

Ovviamente, non manca l’integrazione di Alexa, che permette non solo di domandare notizie, fissare appuntamenti e lanciare le app, ma anche di accedere alla domotica con essa compatibile.

Passando alla versione Kids Edition (USA, da 16 GB a 109.99 dollari, da 32 GB a 129.99 dollari), a parte le dimensioni diverse (162x201x28 mm per 429 grammi) per lo chassis irrobustito, le specifiche sono le stesse del modello per adulti, ma il costruttore ha previsto le colorazioni rosso, blu, viola e, in più, vi ha aggiunto un anno di abbonamento gratis ad Amazon Kids+ e due anni di garanzia “senza preoccupazioni“ durante i quali in caso di rottura del tablet, lo stesso vien cambiato con uno nuovo di tacca.