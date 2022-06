AGM G1S Pro: ufficiale il rugged phone con termocamera professionale

Ascolta questo articolo

Il brand cinese AGM è tornato a proporre un nuovo smartphone per le situazioni di lavoro estreme, mettendo in campo, dopo il Glory G1S (che ora il brand ha precisato essere uguale al nuovo modello ma privo di termocamera), il nuovo G1S Pro che, prezzato a 4.499 yuan (circa 630 euro), è animato dall’interfaccia X OS 6.0 basata su Android 11.

Il nuovo device, dalle dimensioni importanti (14,8 mm di spessore per 315 grammi di peso), gode di tutte le certificazioni del caso, come le IP68 e IP69K per l’impermeabilità (sino a 1.5 metri per un’ora) e la MIL-STD-810H per la resistenza (es. cadute da 1.5 metri). Davanti, ingloba un pannello LCD risoluto a 2340 × 1080 pixel, con una diagonale da 6.53 pollici, e 60 Hz di refresh rate: la selfiecamera, da 4 megapixel, è ottenuta grazie a un sensore Sony IMX471. Lo scanner per le impronte digitali si trova dietro mentre in cima, nel bordo corto alto, si trova un puntatore laser: la struttura comprende anche un foro per inserirvi un laccio col quale portarlo agganciato allo zaino o alla cintura. Ovviamente, è presente anche un pulsante programmabile.

Dietro, in uno schema cruciforme opera una complessa multicamera. Il sensore Sony IMX582 da 48 megapixel è quello principale, ed è affiancato da uno per la visione notturna, Sony IMX350, da 20 megapixel, ideale anche per scovare le telecamere nascoste, e da uno per le macro, da 2 megapixel (Gekewei GC02M1). In più, è presente una termocamera THERMAL IMAGING di livello professionale: a confermarne tale natura concorrono parametri come la risoluzione termica (256X192), la frequenza di aggiornamento termico (25Hz), la distanza di rilevamento (40 metri ma, con gli oggetti grandi, anche 100), e l’intervallo di misurazione della temperatura (da -20 gradi a 550°).

L’app fotocamera IR Camera misura la temperatura degli oggetti inquadrati in un’area, permette la modalità AR (foto termografica sovrapposta a quella normale), la tavolozza dei colori per la classificazione (es. la tavolozza arcobaleno permette di usare il bianco per trovare gli oggetti caldi), ed estrae le “informazioni sulla temperatura dell’area, nonché crea un rapporto per condividerlo con amici o colleghi“.

Ai timoni di comando, il processore octacore Snapdragon 480 è affiancato da 8 GB di RAM e da 128 GB di storage, espandibile via microSD di altri 512 GB. Tra gli altri dati comunicati per la scheda tecnica dell’AGM G1S Pro figurano la batteria da 5.500 mAh caricabile rapidamente a 18W, il mini-jack da 3.5 mm, il 5G, il Wi-Fi, il Bluetooth, e il modulo NFC per i pagamenti contactless.