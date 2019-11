11 Delta Pro: da RCA/Thomson arriva il tablet 2-in-1 che diventa netbook

RCA, storico marchio americano ormai di proprietà della francese Thomson, ha da poco presentato il nuovo tablet componibile 2-in-1 RCA 11 Delta Pro che, pur animato dal robottino verde di googleiana memoria, opportunamente equipaggiato diventa un pratico e compatto Chromebook, decisamente più low cost della media.

RCA 11 Delta Pro, sebbene non al livello di analoghi prodotti della linea Surface di Microsoft, a cui si ispira nel design, risulta sufficientemente prestante in ragione del processore Intel Atom adottato: quest’ultimo, con i suoi 4 core settati a 1.3 GHz di clock frequency massima, interagisce con 2 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibile (di altri 128 GB) via microSD, sui quali staziona Android Pie 9.0, con tanto di Play Store da cui scaricare tutte le applicazioni desiderate.

Inteso come tablet, RCA 11 Delta Pro si presenta con un display da 11.6 pollici risoluto a 1366 x 768 pixel, quindi di tipo HD, accompagnato lateralmente a sinistra (quando posto in orizzontale) da una fotocamera da 2 megapixel uguale a quella presente sul retro, in alto al centro (quando posto in verticale).

L’esperienza multimediale è garantita anche da uno speaker mono, e dal jack da 3.5 mm per cuffie e microfono, sebbene le moderne cuffie ed auricolari senza fili possano esser collegati ricorrendo alla canonica connettività Bluetooth (presente, tra le specifiche hardware, assieme al Wi-Fi n).

Tramite i pin magnetici posti sul lato lungo basso (in assetto orizzontale), si connette ad una tastiera, inclusa nella confezione d’acquisto ed opzionabile nelle colorazioni alternative blu, nero, viola, e rosa, diventando un vero e proprio netbook, per altro supportato dalla presenza, ai lati, di una porta microUSB e di una porta USB di dimensioni normali e, in tema di autonomia, da una batteria accreditata di 6 ore di operatività. Attualmente, RCA 11 Delta Pro può essere già acquistato, al prezzo di 139.99 dollari, ricorrendo o alla versione americana di Amazon, o allo store ufficiale (https://shop.rcaav.com/) del brand.