Otranto, sbarca The World: la nave da crociera più grande del mondo dotata di ogni comfort

Purtroppo, ci sono dei lussi che si possono permettere solo i nababbi. Una di queste è sicuramente The World, la nave da crociera più grande al mondo che è attraccata nella mattinata di venerdì 27 agosto al porto di Otranto. Una nave di proprietà privata che ha deciso di scegliere questa città pugliese per il suo itinerario e per mostrare ogni genere di comfort e di comodità. Una tappa partita da Dubrovnik e approvata dai comproprietari che ha permesso a più di 120 persone di usufruirne.

Un nave che si distingue da altre per il fatto che non ha cabine al suo interno, bensì appartamenti con la possibilità di ospitare fino a 120 passeggeri per un costo di 2000 Euro giornalieri. Per andare e venire dalla nave sono a disposizione degli shuttle di cui solo pochi fortunati hanno potuto godere. I comproprietari di questa nave pagano circa 320 mila Euro all’anno per le spese condominiali che riguardano anche gli stipendi dello staff.

Oltre ai 120 passeggeri, sulla nave vi sono anche 280 persone che comprendono tutto lo staff. Ospita 150 famiglie di 20 nazionalità diverse, per la maggior parte americani, ma vi sono anche asiatici, europei, australiani, sudamericani e tantissimi altri. L’età media è di 65 anni con la maggior parte che sono pensionati, ma ci sono anche dei business man che ne approfittano per lavorare in smart working.

The World ha ogni genere di comfort in modo da attirare i ricconi di tutto il mondo. All’interno della nave da crociera più grande al mondo, è possibile usufruire di 4 ristoranti con chef stellati, negozi, campi da golf, biblioteca, libreria, centri benessere, due piscine, cinema, teatro e il bar in modo da godersi i meravigliosi spettacoli al tramonto.

La nave è lunga 196 metri ed è posta di fronte al Molo di San Nicola. Per salire sulla nave, gli ospiti sono sottoposti a una dura selezione: non devono avere precedenti penali e rispettare la lista d’attesa molto lunga che è andata formandosi nel corso degli anni. Chi è sprovvisto di questi requisiti non può acquistare o affittare un appartamento.