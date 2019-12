Marbella, albero di Natale da 14 milioni di euro

Debbie Wingham è una designer inglese già nota per le sue creazioni di gran lusso. Nel 2017 ideò un paio di scarpe in oro, platino e pelle con diamanti inclusi dal costo di 15 milioni di dollari. Nel 2018 il suo nome girò il mondo con una torta nuziale dal valore di 1 milione di dollari; era alta 182 centimetri con un peso di 120 chili. Per realizzarla ci vollero 10 giorni id lavoro ed oltre 5000 decorazioni. Fu identificata coma la torta nuziale più costosa al mondo.

Adesso la sua creazione consiste in un albero di Natale dal valore di 11,9 milioni di sterline che corrispondono a poco meno di 14 milioni di euro. Le cifre da capogiro hanno portato ad un risultato lodevole. Per decorare l’albero, infatti, sono stati utilizzati diamanti di diversi colori e ricilati i gioielli dei più lussuosi brand della moda internazionale andando da Bulgari a Chanel. Sono presenti anche i simboli della festività come gli angeli e lo Schiaccianoci.

Il progetto è stato realizzato a Marbella, una località balneare in Spagna. L’albero ha un’altezza di ben 25 metri ed è stato posto al centro della hall del Kempinski Hotel Bahia, un lussuoso hotel affacciato sul Mediterraneo. Sui rami è possibile osservare Swarovski, borsette e palle di cristallo.

Questa realizzazione potrà strappare il primato di albero più costoso al mondo alla precedente opera realizzata nel 2010. L’Emirates Palace ad Abu Dhabi espose un albero dal valore di 11milioni di dollari (circa 3,3 milioni di euro). Era alto 13 metri con 181 diamanti. Oltre ai diamanti, si potevano ammirare perle, smeraldi e zaffiri.

Sui maggiori social network sono già stati pubblicati video e foto ritraenti l’albero di Natale firmato Debbie Wingham, ma molta parte dell’opinione pubblica identifica questo progetto come uno spreco di denaro e non mancano commenti negativi oltre allo stupore per le cifre esorbitanti.