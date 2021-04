Lo chef Antonino Canavacciuolo aprirà un resort di lusso sul Lago d’Orta

Antonino Canavacciuolo è uno degli chef maggiormente apprezzati e amati. Conduce con grande successo “Masterchef“, in cui elegge, insieme ad altri cuochi, il migliore in questo programma di cucina. Nella vita, oltre alla televisione, ha aperto anche vari ristoranti. Prossimamente, con le disposizioni Covid permettendo, aprirà tre resort di lusso e uno di questi è in Piemonte sul Lago d’Orta. Vediamo le caratteristiche di questo ristorante e cosa propone ai clienti e ospiti.

Laqua by the Lake è il nome del ristorante di prossima apertura dello chef Antonino Canavacciuolo. Un ristorante che lo chef aprirà nel luglio 2021 e che promette di essere molto lussuoso. Un resort di lusso in Piemonte, per la precisione sul Lago d’Orta e che si distingue per avere 16 appartamenti, piscina esterna e due attici con Jacuzzi.

Un vero e proprio beach club esclusivo con la possibilità di prenotarsi fin da ora per poter soggiornare e che offre piatti sfiziosi e cocktail in riva al lago oppure a bordo piscina secondo le preferenze dell’ospite che qui deciderà di soggiornare. Oltre a questo resort di lusso sul Lago d’Orta, ha intenzione di aprirne altri due: uno a Meta di Sorrento, Laqua by the sea, e l’altro a Ticciano sulle colline sorrentine e che si chiamerà Laqua by the countryside, con il nuovo ristorante annesso.

Nella mail che annuncia l’apertura di questi resort di lusso, lo chef Antonino Canavaccioulo e la moglie Cinzia hanno spiegato i motivi di questo progetto e la loro soddisfazione in merito. Lacqua resorts è un nuovo progetto che si spera possa essere, come sostengono i due fondatori, pieno di vita e di speranza per chiunque voglia condividere un pezzo di strada insieme a loro.

Lo chef e la moglie spiegano in questo il progetto: “È un nuovo concetto di ospitalità, dove potrai rilassarti, divertirti, vivere tre esclusive location e tutte le esperienze che abbiamo pensato per te. Ci piace pensare che tutto questo sia il frutto di tanti anni di dedizione, amore per l’ospitalità e l’accoglienza, in termini alberghieri e di servizio, gastronomici e di relazione con gli ospiti”.