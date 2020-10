L’attrice Kim Cattral, la celebre Samantha di "Sex and the City", vende la sua casa negli Hampton

L’attrice Kim Cattral, che ha interpretato Samantha Jones in “Sex and the City“, ha messo in vendita la propria casa negli Hampton, l’area che si trova all’estremità orientale di Long Island, vicino a New York City. Precisamente, la casa messa all’asta si trova a East Hampton, in Gerard Drive e la sua vendita è stata affidata in esclusiva a Sotheby’s International Realty East Hampton Brokerage, che fa parte del network Sotheby’s International Realty.

L’attrice Kim Cattral, che vive a Los Angeles, ha comprato la casa in questione nel 1998 e pare l’abbia utilizzata come una specie di “rifugio” tra una pausa e l’altra di “Sex & the City“. Il prezzo a base d’asta di partenza per l’acquisto della casa ammonta a 3.250.000 dollari, mentre Kim Cattrall aveva pagato la casa 450mila dollari. Le dimensioni della casa sono di oltre 120 metri quadrati calpestabili e di un terreno che si estende per oltre 1600 metri quadrati.

Esternamente, la casa ricorda un po’ i cottage di montagna, dal momento che è completamente rivestita in legno di mogano, ma di fatto essa si trova sulla spiaggia. All’esterno, infatti, si trovano diverse aree erbose, dei ponti di mogano e delle passerelle in pietra blu.

Inoltre, sul terreno in cui si trova l’abitazione è presente anche una struttura indipendente, più piccola dell’abitazione principale. Si tratta di una sorta di depandance in cui si trova uno studio e un bagno privato. Per quanto riguarda invece la facciata frontale, essa è interamente occupata da un muro finestrato che rende l’interno estremamente luminoso. La presenza del legno è praticamente ovunque, finanche sul soffitto e ovviamente anche sui pavimenti.

L’interno della casa è composto da una zona soggiorno in open space con una pianta a forma di L che all’occorenza può diventare anche una sala cinema grazie alla presenza di uno schermo motorizzato a scomparsa. Le camere da letto sono due, di cui una soppalcata, e ci sono anche una cucina e due bagni. Infine, dettaglio non trascurabile, c’è anche una vasca idromassaggio in riva al mare, riparata e con una vista mozzafiato sull’oceano.