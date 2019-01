Ferrari è il brand più forte del mondo

Nonostante i risultati non rispecchianti le aspettative ottenuti negli ultimi anni da Ferrari in Formula 1, riconducibili anche alla combinazione di più fattori – la Ferrari infatti, a livello di titoli mondiali vinti, si trova in svantaggio rispetto al suo principale competitor, ovvero Mercedes – il brand del Cavallino Rampante vanta al giorno d’oggi il primato tra i brand più influenti a livello internazionale, selezionati tra quelli con maggiore valore economico.

Grazie anche al processo di globalizzazione, iniziato tra gli anni ’80 e ’90, è stato possibile alle più importanti aziende operanti in settori molto diversi tra loro incrementare i propri fatturati graze ad opere di diversificazione della produzione. Questo primato si deve grazie alle ricerche condotte da Brand Finance, società che si occupa proprio di valutare i brand più significativi e di fare consulenza strategica, la quale aveva inserito Ferrari già nella classifica redatta cinque anni fa, ovviamente non rivestendo la medesima posizione.

Secondo questa società le motivazioni principali che hanno condotto Ferrari in vetta a questa classifica sono dovute al fatto che la produzione 2018 era già stata venduta completamente a maggio, insieme a parte di quella del 2019. Inoltre, sempre secondo Brand Finance, un altro elemento che ha contribuito a tale successo è dovuto alla scelta di Ferrari di effettuare importanti investimenti diretti alla realizzazione di nuove auto, tra le quali vetture ibride di nuova generazione.

Volendo prendere in considerazione, qualche numero si può constatare che il valore economico del trademark è cresciuto del 27% grazie a questo rafforzamento del brand, mentre quello originato dall’immagine della marca ha raggiunto 8.3 miliardi di dollari.

Al giorno d’ oggi, dove oltre all’effettiva qualità del prodotto, le aziende ricorrono sempre più a politiche di rafforzamento del brand, il risultato ottenuto in casa Ferrari è di fondamentale importanza, in quanto colloca quest’ultima in una posizione di vantaggio rispetto ai suoi principali competitors.