Valentina Vignali annuncia il suo libro contro il tumore: "Parlerò di come l’ho affrontato e sconfitto"

Valentina Vignali, dopo la sua esperienza al Grande Fratello 16, è pronta con una nuova avventura. Proprio come l’ex corteggitrice di U&D Giulia De Lellis, anche la cestista ha deciso di pubblicare il suo primo libro intitolato “Forti come noi“. La sua autobiografia si può già prenotare sul sito Amazon al prezzo consigliato di 14,36 €.

Come si può leggere proprio nella breve descrizione rilasciata sul sito di e-commerce, questo libro tratta di un racconto in prima persona, arricchito da decine di foto. La Vignali parlerà con schiettezza del suo passato, ripercorrendo sia la sua carriera sportiva che le sue attività mediatiche. Il lettore ha l’opportunità di sfogliare l’album personale sugli amori, le amicizie ed i legami più stretti della cestista.

Le parole di Valentina Vignali sul suo libro

Tramite un post su Instagram, Valentina Vignali ha rivelato ulteriori dettagli sulla sua biografia svelando anche l’uscita: “È quasi un anno che sto lavorando a questo progetto, dall’autunno scorso, poi c’è stato il Grande Fratello di mezzo e la data di uscita è stata posticipata ma adesso posso dirvi ufficialmente che il 24 di settembre uscirà il mio libro, si chiama “Forti come noi”.

Successivamente dichiara che la sua autobiografia non si focalizzerà unicamente sulla sua personale lotta contro il tumore alla tiroide: “Racconto tutta la mia vita, vi parlerò anche del tumore che ho dovuto affrontare, di tutte le fasi della malattia, di come l’ho affrontato e di come l’ho sconfitto. Spero che la mia testimonianza possa servire a chi sta combattendo. Ma parlerò anche di cose più leggere: dei primi fidanzatini e delle marachelle a scuola”.

Su Instagram, all’annuncio dell’uscita del libro, la cestista ha ricevuto anche alcune critiche: in diversi infatti, come riporta il sito Blogo, hanno criticato Valentina Vignali per come stia cercando di modificarsi online; addirittura qualcuna accusa la ragazza di essere una persona totalmente diversa sui social network.