Presto in Italia il libro di Greta Thunberg

La svedese Greta Thunberg a soli 16 anni è divenuta negli ultimi tempi una delle icone mondiali più conosciute nella lotta per la salvaguardia dell’ambiente grazie alla sua determinazione e alle sue manifestazioni tenute regolarmente davanti al Riksdag a Stoccolma, in Svezia, con lo slogan Skolstrejk för klimatet (Sciopero della scuola per il clima).

Figlia della cantante d’opera Malena Ernman e dell’attore Svante Thunberg, a Greta è stata diagnosticata la sindrome di Asperger, una malattia che però non ha fermato in alcun modo il suo impegno per la salvezza del pianeta, che l’ha portata a parlare senza filtri davanti a milioni di persone, tanto da guadagnarsi una candidatura al premio Nobel per la Pace di quest’anno.

In tutto il mondo sono sempre più numerosi gli studenti che abbracciano la causa promossa da Greta, diventata il simbolo internazionale della battaglia contro il cambiamento climatico, e che lo scorso 15 marzo sono scesi nelle piazze a manifestare il loro impegno ambientalista per convincere i governi ad attuare delle misure concrete per salvare il nostro pianeta.

Ora è prevista, a maggio 2019, l’uscita del suo libro intitolato “La nostra casa è in fiamme“, edito da Mondadori. Il testo è stato scritto da Greta con la collaborazione della sua famiglia, ovvero i genitori e la sorella, ed è una sorta di biografia che racconta la storia della sedicenne svedese, concentrandosi soprattutto sul suo percorso ambientalista, narrando come il suo interesse per la salvaguardia del pianeta l’abbia portata a fare il suo primo sciopero del 20 agosto 2018, divenuto uno dei più importanti nella storia odierna.

A partire da questa fatidica data, infatti, è iniziata la lotta senza sosta di Greta, partita dalla sua preoccupazione nata a fronte delle eccezionali ondate di calore e degli incendi boschivi senza precedenti che hanno colpito il suo paese, tanto da portarla ad assentarsi da scuola per convincere il proprio governo a ridurre le emissioni di anidride carbonica secondo le misure previste dall’accordo di Parigi.