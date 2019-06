Marco Missiroli vince il Premio Strega Giovani

Cosa ne pensa l’autore

Simona Bernini - Non ho letto questo libro di Marco Missiroli, vincitore del Premio Strega Giovani, ma da quanto ho letto sulla trama mi sembra un libro abbastanza particolare, in quanto indaga le dinamiche della coppia. Non so quale sia stata la motivazione che a portato l'autore alla vittoria di questo riconoscimento e sarei curiosa di conoscerla. Non vedo l'ora di scoprire chi sono i finalisti del Premio strega che si aggiudicheranno questo ambito riconoscimento letterario.