"Il Maialino di Natale", il nuovo libro di J.K. Rowling

J.K. Rowling tornerà nelle librerie questo autunno con un nuovo romanzo per ragazzi inedito a tema natalizio con personaggi nuovi. Il nuovo lavoro dell’autrice della saga di “Harry Potter” si intitolerà “Il Maialino di Natale” ed uscirà in contemporanea mondiale ed in 20 diverse lingue il prossimo 12 ottobre. Sarà la Salani la casa editrice nostrana che si occuperà della edizione italiana del romanzo.

Intitolato in lingua originale “The Christmas Pig”, il libro racconterà la storia di un ragazzo di nome Jack e del suo amato maialino giocattolo, Dur Pig, che scompare. “La Vigilia di Natale è una notte per i miracoli e le cause perse, una notte dove tutte le cose prendono vita, anche i regali“, si legge nella prima sinossi ufficiale del libro. “Un nuovo giocattolo di Jack, il maialino di Natale che rimpiazza Dur, ha un piano audace: Insieme, si imbarcheranno in un magico viaggio alla ricerca di qualcosa perduto, e per salvare il migliore amico che Jack abbia mai avuto“.

Non è ancora stato annunciato il prezzo del romanzo, che sarà disponibile in versione rilegata e su ebooke avrà età di lettura dagli 8 anni in su. Nel corso dei prossimi mesi sarà svelata la copertina del libro, che verrà accompagnato dalle illustrazioni dell’artista Jim Field.

Oltre alla saga di “Harry Potter“, che l’ha resa celebre in tutto il mondo, soprattutto grazie alla celeberrima saga cinematografica, la Rowling ha anche scritto gialli di successo dietro lo pseudonimo J.K. Galbraith, oltre ad altri racconti per ragazzi come “The Ickabog”, uscito a Novembre del 2020.

“Il Maialino di Natale” è il primo libro per ragazzi che la Rowling pubblica dopo le pesanti controversie scatenate nel 2019 e nel 2020 per i suoi commenti transfobici, che hanno provocato la reazione non solo del pubblico, ma anche di alcuni degli attori di “Harry Potter”, a partire da Daniel Radcliffe, interprete del famoso maghetto, che si sono pubblicamente dissociati dalle parole dell’autrice.