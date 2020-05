"Grigio", l’autobiografia di Andrea Montovoli

Andrea Montovoli, negli ultimi anni, è stato molto presente soprattutto nei reality show. Inizialmente, nel 2015, ha partecipato alla decima edizione de “L’Isola dei Famosi“, venendo eliminato in semifinale con il 69% dei voti. Tre anni dopo invece fa parte di “Pechino Express 7 – Avventura in Africa“, ed insieme a Francisco Porcella ha formato la coppia dei “I surfisti”.

Nel 2020 invece prende parte alla quarta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo e Wanda Nara. L’attore decide di ritirarsi per motivi personali nella giornata del 24 febbraio, nonostante sia stato uno dei concorrenti più amati fino a quel momento.

Il classe ’85 è riuscito a conquistare i telespettatori soprattutto grazie ai suoi aneddoti del passato. Successivamente, intervistato da Silvia Toffanin nella trasmissione “Verissimo“, Montovoli ammette senza problemi di aver commesso numerosi errori in passato, che ha successivamente pagato con sei mesi in carcere e la comunità.

Ma già in questa intervista aveva anticipato le sue intenzioni di scrivere un libro sulla sua vita con l’obbiettivo di aiutare il prossimo: “Penso che scriverò un libro su questa storia, così da poter aiutare qualcuno. Credo che i miei errori possano essere da esempio per molte persone”. Come riporta il sito “Novella 2000“, in questi giorni Andrea Montovoli ha rilasciato una intervista anche al settimanale diretto da Alfonso Signorini.

In questa circostanza ha svelato alcuni retroscena sul suo libro, come per esempio il titolo: “Sto scrivendo il mio primo romanzo, è molto personale. Tratto dalla mia storia, dal mio passato. Si chiamerà ‘Grigio’, è il titolo provvisorio ma penso si chiamerà così. ‘Grigio’ è una via di mezzo tra bianco e nero, ma è anche il colore del muro con cui per un lungo periodo ho avuto a che fare. Un colore che mi ha segnato”.