USA, Procter & Gamble ricerca ingegneri

Nell’azienda Procter & Gamble di produzione e vendita di beni di consumo, tra cui farmaci, casalinghi, articoli per l’igiene personale, sono aperte le selezioni per numerosi profili da inserire presso diverse sedi estere. Le posizioni internazionali aperte riguardano sia programmi di tirocinio (i tirocini generalmente hanno una durata variabile, da circa 3 mesi ad 1 anno, a seconda del ruolo) sia opportunità lavorative per professionisti esperti.

In questo momento l’azienda offre davvero numerose opportunità di lavoro all’estero (risultano attive circa 808 le posizioni aperte per lavorare in paesi europei e internazionali). Si ricercano tecnici e ingegneri, oltre che impiegati in differenti profili. La maggior parte delle posizioni attive in questi giorni riguardano gli Stati Uniti d’America. I candidati interessati alle assunzioni Procter & Gamble possono valutare le offerte di lavoro attive in questo periodo attraverso la sezione “Lavora con noi” sul sito internet dell’azienda. Ecco alcune posizioni aperte per ingegneri negli Stati Uniti d’America.

Physical Distribution Process Engineer, per questo ruolo si richiede la capacità di risolvere problemi e collaborare in team. Il candidato ideale dovrà essere altamente motivato, autonomo e desideroso di apprendere nuove abilità. Inoltre, si richiedono forti abilità comunicative, interpersonali, di gestione del tempo e analitiche. La sede di lavoro è Cincinnati, Ohio (Usa).

Manufacturing / Physical Distribution Digital Enginner: per tale profilo professionale si richiede esperienza nello sviluppo di soluzioni software per problemi della vita reale, oltre che una comprovata esperienza nei linguaggi digitali (JavaScript, Ruby, Python, Java, C / C ++, SQL, R e C #), unitamente alla capacità di risolvere problemi e collaborare in team, con un’alta motivazione.

Per visionare le altre posizioni aperte occorre collegarsi alla sezione “Lavora con noi” del sito aziendale e filtrare in base alla categoria di interesse l’opportunità più adatta alle proprie esigenze. In particolare, i candidati interessati alle opportunità lavorative disponibili presso la multinazionale negli Stati Uniti d’America possono effettuare la ricerca tematica delle offerte di lavoro attive, utilizzando l’apposito filtro USA.