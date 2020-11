Trenitalia assume impiegati e macchinisti in differenti regioni

Trenitalia è una delle più grandi realtà nel settore dei trasporti. In quest’azienda ferroviaria periodicamente si aprono nuove opportunità di lavoro. Al momento, le posizioni aperte riguardano differenti figure professionali sia come impiegati sia come addetti alla manutenzione e alla circolazione.

Le assunzioni potranno riguardare sia collaborazioni temporanee sia assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato, stage e apprendistato. Sebbene tra le figure maggiormente ricercate ci siano Operatori Specializzati nella Manutenzione, Capitreno e Macchinisti, numerose altre posizioni risultano aperte. Vediamo nel dettaglio le posizioni aperte per Crew S.r.l. di Brescia.

Project Manager Assistant: candidature entro 27 novembre. Progettista Strutture: invio del cv entro 22 novembre. Progettista Impianti Civili: candidature entro 29 novembre. Project Manager Assistant: candidature entro 27 novembre. Per Firenze, invece, risulta aperta la sola posizione di Specialista Amministrativo Contabile (appartenente alle categorie protette Legge 68/99): candidature entro 22 novembre.

Numerose posizioni sono aperte per Italferr S.p.A. di Roma: Esperto Geologo; le domande potranno essere inviate entro 27 novembre. Progettista Gallerie/Field Engineer. Sedi Roma ma anche Genova: cv entro 30 novembre. Progettisti Idraulici: cv entro 30 novembre. Progettista Trazione Elettrica e Luce Forza Motrice; per tale mansione si richiede una laurea magistrale in Ingegneria Elettrica o Elettrotecnica. Sedi: Genova, Milano, Roma. Esperto Tracciati Ferroviari e Stradali Progetti Internazionali: candidature entro 30 novembre.

Le posizioni di seguito elencate si riferiscono sia a diplomati che a laureati. Nel dettaglio si ricercano: Operatore Manutenzione Rotabili per Trenitalia TPER. Sede di lavoro Bologna. Candidature entro 9 dicembre. Macchinista per Trenitalia TPER. Sede: Bologna. Candidature entro 9 dicembre. Tecnico di Manovra e Condotta per Trenitalia TPER – con diploma a indirizzo Elettronica, Elettrotecnica, Energia/Termotecnico ecc. Sede: Bologna. Candidature entro 9 dicembre.