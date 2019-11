Strutture di lusso: oltre 2000€ a settimana per recensire il proprio soggiorno

Una nuova offerta lavorativa, molto appetibile per gli amanti dei viaggi. HushHush, il marketplace online per beni di lusso, cerca professionisti che siano disposti a girare il mondo alloggiando in strutture di lusso al fine di recensire il proprio soggiorno e la propria esperienza. Le valutazioni di questi fortunati professionisti saranno in seguito pubblicate sul portale del noto sito di marketplace britannico. I futuri potenziali clienti avranno così modo di leggere descrizioni accurate e opinioni su ogni singola sistemazione.

Le persone che verranno selezionate per questo lavoro avranno il compito di trascorrere una settimana all’interno di queste lussuose strutture in vendita sul portale HushHush; al termine della settimana dovranno fornire un dettagliato giudizio sullo stato della villa o dell’appartamento, sullo stile, sull’accessibilità e su ogni comfort presente all’interno. Per assolvere questo compito i fortunati riceveranno ben 2000 sterline per ogni settimana di soggiorno, equivalenti a circa 2300€; le spese di viaggio e permanenza nella struttura, inoltre, saranno a carico del portale.

Le recensioni dovranno contenere almeno 800 parole e dovranno essere inviate ad HushHush entro 5 giorni dal rientro a casa. Per candidarsi basta semplicemente andare sul sito di HushHush e seguire la procedura online. Per quanto concerne i requisiti, bisogna avere un passaporto in corso di validità, la fedina penale pulita ed essere pronti per la partenza in qualsiasi frangente, anche con brevissimo preavviso. Bisogna inoltre essere in possesso di una buona conoscenza delle lingue e di discrete capacità di scrittura, con una certa attenzione ai dettagli.

Il Luxury Property Tester, questo il nome specifico di questo nuovo professionista, avrà quindi non solo la fortuna di viaggiare senza attingere al proprio portafoglio, ma verrà anche pagato profumatamente per farlo. Una preziosa opportunità da non perdere offerta dal marketplace con base a Londra e soprannominato “Amazon per milionari“, il quale garantisce dalle 10 alle 15 proprietà all’anno da recensire.

Le posizioni aperte per questo ambitissimo ruolo vanno da 5 a 10 e non c’è limite di tempo per inviare la propria candidatura, in quanto la ricerca si riterrà chiusa nel momento in cui verranno individuate le persone più adatte per questa straordinaria attività, che porterà i property tester in lussuose residenze dal valore di milioni di euro.