Siggi lancia nuove proposte per il settore ospitalità

In un momento storico non facile, che ha colpito duramente il mondo del lavoro, ci sono brand che mettono quest’ultimo in primo piano valorizzandolo con i suoi prodotti. Parliamo in particolare di Siggi, leader nel settore moda per il lavoro (e non solo), la cui mission aziendale è dare un outfit professionale a chiunque ne abbia la necessità.

Nel corso dell’ultima edizione di Host, Fiera Internazionale dell’Ospitalità, Siggi ha presentato in anteprima alcune novità proprio in questo settore. Si tratta di capi per gli chef e per chi lavora nelle strutture di accoglienza, ma anche per gli operatori del benessere e il personale di servizio. Parliamo quindi di nuovi modelli di giacche chef, casacche e scamiciati.

Siggi ha voluto aumentare la quantità dei capi della collezione, lavorando al tempo stesso su altri fattori come il comfort e la praticità di manutenzione che, come sappiamo, sono fondamentali per chi lavora.

A questo si aggiunge una particolare attenzione al design come alla scelta dei materiali. A tal proposito è importante sottolineare che tutti i capi del brand sono conformi allo conformi a STANDARD 100 by OEKO-TEX®. Di cosa si tratta? È un sistema di controllo e certificazione volontaria, indipendente e uniforme a livello internazionale per le materie prime.

Siggi dedica particolare attenzione ai capi femminili con l’obiettivo di renderli comodi per tutte le taglie, dalle più piccole a quelle più comode, senza rinunciare a un look moderno e grintoso. E così è nata la dicitura “curvy approved”, che accompagna i capi che si adattano meglio ad ogni silhouette.

Una curiosità: in occasione dei settecento anni dalla morte di Dante, Siggi ha ricamato due suoi versi sulla manica di due giacche chef. Parole che oggi più che mai risultano preziose, che richiamano alla forza dell’amore e della passione, la stessa che si mette anche nella propria professione.