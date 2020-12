Samsung: ricerca laureati in economia e ingegneria gestionale

L’azienda Samsung operante nel settore dei dispositivi di comunicazione ed elettrodomestici, ricerca differenti laureati in economia e ingegneria gestionale. Prima di elencare le posizioni aperte, si precisa che l’azienda Samsung offre ai propri collaboratori un contesto professionale aperto e collaborativo.

Le posizioni attualmente aperte, di seguito elencate si riferisco alla sede della Samsung in Via Mike Bongiorno (Milano):Lfd & Led Product Marketing Specialist: per tale mansione si ricerca un laureato in economia con specializzazione in Marketing, che abbia lavorato per 2/3 anni nell’ambito del Product Marketing. Inoltre, deve essere disponibile a viaggiare per il 20% del tempo in Italia, ma non si escludono trasferte all’estero.Av Trade Marketing & Communication Manager: il candidato ideale deve aver maturato 6-8 anni di esperienza in ruoli di Trade Marketing / Brand-Category Management di cui almeno 5 anni in CE / FMCG.

Corporate Innovation Manager: potranno inoltrare il curriculum vitae i laureati in Ingegneria Gestionale, Ingegneria Industriale o Economia, con alle spalle dai 5 ai 7 anni di esperienza in aziende internazionali. Inoltre, è richiesto ai candidati la conoscenza del pacchetto Office a livello avanzato e buone doti di interazione orale in lingua inglese.Specialisr Av Trade Marketing: per tale posizione si ricerca un laureato in economia con specializzazione in Marketing e una conoscenza approfondita di Excel e, preferibilmente, anche Power Point.

Inoltre, risultano aperte anche posizioni riferite a stage come quello di:Stage Business Analyst Support: il candidato ideale per tale posizione è un laureato con conoscenza del programma Excel a livello avanzato ed una conoscenza base del programma Access. Inoltre, si richiede un buon Inglese, doti di analisi, capacità relazionali e orientamento agli obiettivi.

I candidati interessati alle sue elencate proposte lavorative potranno inviare la propria candidatura mediante la sezione “lavora con noi” sul sito della Samsung. La ricerca degli annunci di lavoro di volta in volta proposti dall’azienda Samsung, si effettua mediante ricerca tematica