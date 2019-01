Riscatto della laurea, come funziona

In questi giorni è in varo presso il nostro Governo una faccenda che interessa molte persone, sia direttamente che indirettamente. Si parla di contributi pensionistici per chi ha frequentato l’università, questi anni possono essere riscattati per andare in pensione prima. Quanto prima? Dipende da quanto si è studiato.

Le nuove generazioni sanno bene di cosa si sta parlando. Le generazioni passate probabilmente hanno finanziato gli studi dei figli nella speranza di un futuro migliore. Ma quanto valgono quegli anni di studio? La risposta viene dagli ultimi scoop sul nostro Governo: 5200 euro l’anno.

Significa che un ragazzo o una ragazza che ha studiato cinque anni dovrà pagare all’INPS 25 mila euro per vedere riconosciuti i propri sforzi economici e intellettuali a fine contributivo. Non è bastato pagare gli anni di università e ritardare il proprio accesso al mondo del lavoro, ora alle nuove generazioni si chiede di pagare ancora per andare in pensione cinque anni prima dei coetanei senza laurea.

Altrimenti non verranno riconosciuti da nessuno e anche chi ha studiato continuerà a lavorare fino a 65 o 70 anni, chissà. Ma al di là delle facili lamentele sul principio etico di questa legge c’è di peggio. La manovra in questione andrebbe di fatto a ridurre il costo annuo del riscatto che prima di questa ipotesi di legge veniva calcolato in base al reddito.

In questo modo chi ha un reddito più elevato potrà riscattare con maggior facilità i titoli di laurea, mentre per la classe media e medio-bassa il costo complessivo resta molto, troppo elevato. Il costo, inoltre, aumenta con il passare degli anni rispetto al conseguimento del titolo. È però possibile chiedere una rateazione fino a un massimo di 120 rate senza interessi.