Reddito di cittadinanza, più facile ottenerlo: necessario Isee corrente

Il reddito di cittadinanza 2020 può essere già richiesto. Per fare richiesta del sussidio economico è necessario calcolare la situazione economica mediante l’Isee corrente. La possibilità di richiedere l’Isee corrente già da ora permetterà di allargare la platea dei beneficiari del sussidio economico. Il modulo di richiesta dell’Isee corrente è già disponibile sul sito del Ministero del Lavoro.

Tale modello potrà essere richiesto per interruzione o riduzione dell’attività lavorativa o risoluzione del rapporto di lavoro in caso di contratto a tempo indeterminato. La domanda per il reddito di cittadinanza potrà essere presentata telematicamente attraverso il sito internet redditodicittadinzana.gov.it, dove è disponibile il modello della domanda di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza.

Per procedere alla compilazione del modello di domanda è necessario essere in possesso del modello Isee e dell’identità digitale Spid. È da precisare che nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare svolgano attività lavorativa, avviata durante il periodo di riferimento dell’Isee o successivamente ad esso si consiglia di scaricare e compilare un modello per ciascun componente, oltre alla Domanda di Reddito di cittadinanza / Pensione di cittadinanza.

Le informazioni contenute nella domanda del Reddito di cittadinanza saranno comunicate all’INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta. L’INPS valuterà la domanda e, in caso di esito positivo, riconoscerà il beneficio che sarà erogato attraverso un’apposita carta di pagamento elettronica.

La carta consentirà di effettuare prelievi (nel limite massimo previsto), pagare affitto o mutuo, pagare bollette di luce, gas e servizi come le mense scolastiche. Inoltre la carta consentirà di acquistare beni di consumo e servizi quali alimenti, vestiti, scarpe, ecc. Non sarà consentito, invece, acquistare: gioielli, pellicce, armi, materiale pornografico e beni e servizi per adulti; servizi finanziari e creditizi; servizi assicurativi, beni e servizi nei negozi online, ne tantomeno potrà essere utilizzata all’estero.