Pagati per partecipare alle migliori feste di addio al nubilato

La GoHen è un’azienda inglese a pochi chilometri da Bristol, specializzata nell’organizzazione di serate prematrimoniali esclusive e all’ordine del divertimento. Le sue destinazioni commerciali coprono location paradisiache sia in Europa che altrove e molto vip inglesi si sono appoggiati a questa azienda per rendere il loro giorno più importante ancora più indimenticabile.

Oltre alla scelta della meta, l’agenzia offre una variegata gamma di abitazioni, spaziando da cottage di lusso a ville esclusive con ogni tipo di confort e svago per la notte più scatenata della propria vita. L’azienda ha pubblicato un annuncio di lavoro talmente particolare da sollevare l’interesse di centinaia di persone. “Cercasi tester di addio al nubilato” il cui compito sarà viaggiare per tutta l’Inghilterra alloggiando nei migliori hotel, accedendo a centri benessere di lusso e partecipando a party nei club più esclusivi e divertenti.

Il motivo? Ricercare e selezionare le migliori location da inserire nella sezione Hen Party dell’agenzia prematrimoniale. Lo stipendio sarà di 17.000 sterline l’anno, poco più di 1.600 euro al mese, con tutte le spese di viaggio, soggiorno e svago incluse. Il direttore di GoHen, Steve Roddy, ha deciso di ricercare questa figura per mantenere sempre il massimo standard nei servizi che offrono ai loro clienti.

Per potersi candidare bisogna quindi rispettare diversi criteri: requisito scontato è essere amanti delle feste, ma bisogna anche possedere grandi capacità di marketing e un buon background nell’organizzazione di feste ed eventi. Durante gli spostamenti da una location all’altra, la candidata dovrà inoltre pubblicare diversi contenuti social da condividere tramite video blog sui profili dell’azienda.

Per poter applicare a questa posizione, bisogna inviare il proprio profilo tramite il sito dell’azienda www.gohen.com, allegando inoltre un breve video che spieghi il motivo per cui dovrebbero scegliere proprio te. La data limite è il 28 febbraio, per cui siete ancora in tempo per prepararvi a diventare una cacciatrice di feste professionista.