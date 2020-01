Pagati per la valutazione dei parchi a tema in Florida

Ocean Florida, un’agenzia di viaggi inglese specializzata in pacchetti per la Florida, ha lanciato una proposta di lavoro molto interessante, soprattutto per coloro che amano viaggiare e divertirsi. L’agenzia è infatti alla ricerca di una figura denominata “Theme Park Tester“, ovvero persone che dovranno occuparsi di visitare e valutare alcuni famosi parchi a tema per fornire delle recensioni sugli eventi e sui servizi d’intrattenimento offerti ai loro utenti.

C’è tempo fino al 31 gennaio 2020 per candidarsi all’offerta di lavoro e per compilare il form online. Il requisito principale è quello di aver compiuto i 18 anni di età. Il candidato che risulterà vincitore volerà ad Orlando, in Florida, nel periodo compreso tra aprile e maggio 2020, e dovrà visitare per tre settimane, alcune dei parchi più famosi della zona e cioè il Walt Disney World Resort, l’Universal Orlando Resort, il SeaWorld Orlando e altri parchi tematici molto famosi.

Prima di preparare la valigia per la Florida, però, bisognerà superare una selezione che sarà suddivisa in più sessioni. Le sessioni prevedono delle interviste telefoniche e dei video. Colui o colei che sarà selezionato/a dovrà poi occuparsi di valutare i parchi a tema in tutto e per tutto.

Tra le voci da valutare c’è infatti quella che riguarda le attrazioni e quella inerente alla varietà e alla qualità dei cibi; inoltre si dovrà valutare anche la disponibilità dei servizi offerti alle famiglie e i souvenir venduti nei diversi parchi. Il candidato selezionato si impegnerà anche a condividere sui social network tutti i momenti salienti di questa esperienza. Per adempiere a questo compito, egli/ella riceverà una fotocamera Go Pro e un Fitbit che serviranno rispettivamente per catturare nuovi contenuti e tracciare l’attività fisica svolta durante il soggiorno.

Il compenso è di 3.000 sterline (circa 2.600 euro), oltre, naturalmente, ai costi di viaggio e dell’alloggio per l’intera durata del lavoro. Inoltre, c’è anche la possibilità di portare con sé un amico o un familiare. Il vincitore dell’ambito posto di lavoro sarà annunciato il prossimo 2 marzo 2020.