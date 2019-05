Offerte di lavoro a Ragusa: supplenze per assistenti d’infanzia e operatori socio-assistenziali

A Ragusa sono stata indette due selezioni pubbliche per la formazione di due graduatorie: la prima è per una graduatoria rivolta alla ricerca di figure professionali da inserire con la mansione di assistente dell’infanzia, categoria C; mentre la seconda è indetta per formare una graduatoria per selezionare professionisti che possano ricoprire la posizione di operatore socio assistenziale di asilo nido, categoria B. Entrambe le posizioni sono in qualità di supplenza e il contratto è a tempo determinato.

Il termine per presentare la propria candidatura, per ambo le posizioni sopra citate, è il 24 giugno 2019. Sul sito del comune di Ragusa è possibile trovare la documentazione necessaria per poter inviare la propria candidatura. Per potersi candidare ad ambo le posizioni è necessario essere residenti nella città di Ragusa o in uno dei comuni limitrofi.

Gli aspiranti candidati alla posizione di assistente dell’infanzia devono essere in possesso dei seguenti requisiti: essere cittadino italiano o appartenere ad uno dei Paesi membri; essere in possesso dei propri diritti civili e politici; non essere stati destituiti da pubblico impiego; non avere condanne penali; essere in possesso di uno dei seguenti titoli: diploma di laurea in pedagogia; diploma di laurea in scienze dell’educazione; diploma di laurea in Scienze della Formazione Primaria; titoli equipollenti, se conseguiti entro il 31 agosto 2015 sono: diploma di maturità magistrale; diploma di maturità indirizzo socio-psico-pedagogico; diploma di dirigente di comunità.

Gli aspiranti candidati alla posizione di supplente operatore socio assistenziale devono essere in possesso dei seguenti requisiti: licenza della scuola media dell’obbligo; attestato di alimentarista.

La candidatura per ambo le posizioni deve essere inviata in carta libera secondo lo schema allegato all’avviso del singolo bando in oggetto. Le domande potranno essere inviate tramite posta elettronica certificata o tramite raccomandata di andata/ritorno. Alla domanda devono essere allegati la fotocopia dei documenti personali, la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di ammissione al concorso di euro 10 e la documentazione che attesta i titoli posseduti.

La graduatoria di merito verrà stillata sulla base dei punteggi conseguiti da ciascun candidato. A parità di punteggio si procede in graduatoria sulla base dell’età del candidato. La graduatoria sarà pubblicata sull’albo pretorio online e sul sito istituzionale del comune di Ragusa. La pubblicazione sostituisce qualsiasi tipo di comunicazione individuale.