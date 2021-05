Mutti cerca dipendenti stagionali in diverse sedi

La nota azienda conserviera Mutti, con sede principale a Parma, ricerca differenti operai addetti alla produzione e alla logistica per i differenti stabilimenti, compreso quello di Oliveto Citra in provincia di Salerno. In particolare, il personale selezionato servirà per far fronte alla produzione di pelati e passate di pomodori, in vista dei raccolti della stagione estiva. Il processo di selezione degli operai stagionali dell’azienda conserviera della Mutti inizierà sulla base dei curriculum vitae ricevuti.

I soggetti interessati a presentare il proprio curriculum vitae posso farlo mediante la sezione “Lavora con noi“, sul sito internet dell’azienda Mutti (si precisa, che l’invio del curriculum in modalità telematica è l’unica modo per poter partecipare al processo di selezione). Prima di allegare il proprio curriculum vitae ed eventualmente una foto, occorrerà registrarsi al sito dell’azienda mediante i propri contatti, in modo da creare le proprie credenziali d’accesso (username e password).

Solo a seguito della registrazione al sito dell’azienda sarà possibile inoltrare il proprio curriculum vitae. Sarà necessario compilare il form presente nella sezione dedicata, con l’indicazione dei propri dati anagrafici e delle proprie esperienze lavorative, indicando il periodo di riferimento di inizio e fine contratto.

Inoltre, il candidato dovrà inserire per quale mansione lavorativa intende effettuare la propria candidatura (ad esempio, per la mansione di addetto alla produzione o addetto alla logistica e per la sede di lavoro, ad esempio Salerno, per la sede di Oliveto Citra o Parma per la sede di Collecchio e Montechiarugolo).

Infine, si precisa che i candidati in possesso dei requisiti ritenuti in linea con i profili ricercati saranno contattati dall’ufficio ricerca del personale nella sede aziendale per un colloquio a carattere conoscitivo. I candidati selezionati saranno assunti con un contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale, con durata variabile in base a specifiche esigenze aziendali. Le assunzioni dovrebbero iniziare nel mese di luglio.