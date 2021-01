MediaWorld ricerca impiegati e capi settore in differenti sedi

Durante l’anno Mediamarket SpA apre le selezioni per la copertura di vari posti di lavoro in MediaWorld. Le posizioni ricercate si riferiscono a differenti mansioni con sedi di lavoro principalmente nelle regioni del nord. Ad ogni modo, non mancano posizioni aperte anche nelle regioni del centro e del sud, in particolare nelle regioni delle Marche, Lazio, Umbria, Abruzzo, Campania, Sicilia, Calabria, Puglia e Sardegna.

Buone notizie per gli appartenenti alle categorie protette, infatti, si ricercano impiegati amministrativi/contabili. La ricerca è rivolta a diplomati o laureati in materie economiche, con buona conoscenza dell’applicativo Excel e del pacchetto Office e conoscenza della lingua inglese.

Si ricerca inoltre un Store Team Coordinator. La figura ricercata dovrà avere almeno 3 o 4 anni di esperienza in tale mansione, con forte spirito commerciale e orientamento al cliente; completano il quadro spiccate doti analitiche, organizzative e comunicative. La sede di lavoro è Varese.

Altra figura ricercata sono i Capi Settore. Il candidato ideale ha almeno 3 o 4 anni di esperienza nel ruolo di capo reparto con una spiccata capacità di problem solving, oltre a doti organizzative, comunicative e relazionali. Tale figura è richiesta in varie sedi sul territorio nazionale.

Ci sono opportunità di lavoro anche come tirocinante, indirizzate a personale giovane diplomato o laureato anche senza nessun tipo do esperienza. In particolare, si ricerca un Stage Junior Hr Digital; il candidato ideale ha conseguito una laurea preferibilmente in materie umanistiche o scientifiche. Si richiede un’ottima conoscenza di Excel e Power Point, SAP SuccessFactors e della lingua inglese.

Un’altra opportunità di stage è rivolta ai diplomati o laureati in materie scientifiche, con buona conoscenza della lingua inglese, per svolgere un tirocinio online di front and back office support. Inoltre, è richiesta anche una buona conoscenza di Google Analytics.