McDonald’s, nuova sede a Fabriano: offerte per 30 posti di lavoro

Nella città di Fabriano, in provincia di Ancona, McDonald’s apre un nuovo punto vendita ed è in cerca di personale. Proprio ieri sono state aperte le selezioni per inviare la propria candidatura online e per poter essere scelti tra coloro che potranno partecipare alla tappa marchigiana del McItalia Job Tour, l’evento con l’obiettivo di selezionare il personale organizzato per le nuove aperture McDonald’s su tutto il territorio italiano.

McDonald’s è alla ricerca di personale dinamico che ha voglia di mettersi in gioco per entrare a far parte del team di una delle più famose e antiche catene di fast food al mondo. Coloro che saranno assunti dovranno frequentare un corso di formazione che consentirà di migliorare le proprie abilità e capacità.

Il termine ultimo per presentare la propria candidatura è fissato per il prossimo 12 febbraio. I diretti interessati devono recarsi sul portale mcdonalds.it e partecipare alla prima fase di selezione compilando un form di domande e questionari che riguardano principalmente la disponibilità delle persone, come ad esempio il tipo di mansioni a cui si è interessati, la disponibilità oraria, la città in cui si vuole lavorare e così via.

È necessario inviare il curriculum vitae, sempre sul sito ufficiale, e coloro che saranno idonei dovranno svolgere un altro test che riguarda le competenze dei singoli partecipanti. I posti disponibili per la sede di Fabriano sono solo 30, tuttavia negli ultimi due anni sono state oltre 3mila le assunzioni fatte da McDonald’s, tutte di persone di età compresa tra i 18 e i 24 anni.

Chi supererà il test sarà contattato dalla catena per fissare data, orario e luogo in cui verranno svolti dei colloqui individuali. Nel caso della sede di Fabriano, le figure richieste sono crew, hostess e steward.