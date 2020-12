Marina Militare, concorso pubblico per 61 Ufficiali: domande entro l’11 gennaio 2021

Cosa ne pensa l’autore

Giorgia Zuddas - Il Ministero della Difesa ha pubblicato in G.U un nuovo bando pubblico che permetterà tanti giovani e meno giovani di poter entrare nei Corpi speciali della Marina. In un momento come questo, perché non avventurarsi in una nuova avventura? non mi resta che augurarvi buona fortuna. Per ogni informazione commentate pure qua sotto, sarò lieta di potervi aiutare.