Lavoro Sanità novembre 2020: assunzioni e concorsi per OSS, CPS e Infermieri

Diverse Aziende sanitarie e Residenze per anziani sono alla ricerca di figure professionali da impiegare presso le loro strutture, in previsione anche dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, che ci vede impegnati in questo periodo. Come risaputo, infatti, in questo complicato momento molte strutture accusano carenza di personale.

Pertanto, le figure sanitarie interessate sono gli Operatori socio sanitari (OSS), i Collaboratori professionali sanitari (CPS), Infermieri, Fisioterapisti e Tecnici, sia mediante concorsi sia libera assunzione. Qui di seguito sono elencati le offerte di lavoro e i bandi di concorso previsti per il mese di novembre.

Assunzioni per OSS e Infermieri

Gi Group S.p.A. Agenzia per il Lavoro seleziona urgentemente Infermieri Professionali e OSS da inserire presso diverse Aziende presenti in diverse città italiane, tra cui Genova, Pavia, Pieve di Teco (Imperia), Torino, Foggia, Gorizia, Pontassieve (Firenze), Lecco, Sassari, Avezzano (L’Aquila),Milano, Trieste, Canosa di Puglia (Bari), Udine. Tutte le informazioni, i dettagli e le sedi disponibili sono consultabili sul sito ufficiale gigroup.it nella sezione Offerte di Lavoro.

Anche la cooperativa sociale Coopselios assume OSS, Infermieri e fisioterapisti da impiegare in varie RSA del nostro territorio a tempo indeterminato e su turni diurni, notturni e festivi. Queste figure professionali, dotate di idonea qualifica, avranno il compito di provvedere ai bisogni primari degli ospiti, quali alimentazione, igiene, vestizione, etc. Le assunzioni sono previste nella regione Veneto (Galliera Veneta, Padova; Carmignano di S. Urbano, Padova; Porto Viro, Rovigo; Meolo, Venezia; Lugagnano di Sona, Verona), in Lombardia (Zona Magenta in provincia di Milano), in Toscana (nelle province di Massa Carrara e La Spezia) e in Emilia Romagna (Ancarano di Rivergaro, Piacenza). Per candidarsi e conoscere tutti i dettagli visitate coopselios.com.

La RSA Sacra Famiglia di Mondovì (ascaseriposo.it ) in provincia di Cuneo e l’Ospedale San Raffaele (hsr.it)di Milano ricercano Infermieri e OSS in possesso dei rispettivi diplomi di Laurea o titoli equipollenti; altresì per conto di Relizont S.p.A. e Orienta spa agenzia per il lavoro sono in previsione l’assunzione di OSS da adoperare rispettivamente per una importante RSA di Padova e a Baselga di Pine’ a Trento per una società del territorio. Ugualmente l’ASP di Trapani (asptrapani.it) ha stabilito una selezione, che avverrà per soli titoli, in merito alla formulazione di una graduatoria per il reclutamento di OSS della categoria Bs, a tempo determinato, con termine ultimo fissato al 29-11-2020.

Concorsi per Infermieri

L’ IPAB Danielato di Cavarzere, in provincia di Venezia, ha indetto un concorso per la ricerca di n.5 Infermieri appartenenti alla categoria D da selezionare in seguito al superamento di 3 prove d’esame, che comprenderanno una prova scritta, una orale e una pratica. E’ prevista l’assunzione a tempo indeterminato e full-time. Gli interessati dovranno presentare domanda tramite PEC, a mezzo del servizio postale o direttamente all’ufficio protocollo dell’ente, indirizzata al Segretario Direttore dell’IPAB “Andrea Danielato”, Corso Europa, 46 30014 Cavarzere (VE), entro e non oltre le ore 12,00 del 12 novembre 2020. Info, dettagli e bando su ipabdanielato.it o sul n.80 della GU del 13 ottobre 2020.

Concorsi per CPS

L’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma ha bandito un concorso pubblico, che si svolgerà per soli titoli ed esami, per il reclutamento di n.10 CPS-Tecnico della Fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare appartenenti all categoria D, ai quali sarà stipulato un contratto a tempo indeterminato. Di questi 10 posti, 5 sono destinati all’ospedale Umberto I e 1 all’ospedale Sant’Andrea, entrambi aziende aggregate alla capofila. Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 29 novembre 2020. Il testo integrale del bando è consultabile sul BURL n. 125 del 13-10-2020 o su scamilloforlanini.rm.it nella sezione Concorsi.

A Legnano (Milano) l’Azienda socio sanitaria territoriale ovest è alla ricerca di 3 CPS-Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, di cui un posto destinato ai volontari delle Forze armate, con scadenza al 29 novembre 2020, e 25 posti per CPS-Infermieri con scadenza alle ore 12 del 13 novembre 2020. Nell’area Concorsi del portale web asst-ovestmi.it è possibile verificare i bandi dei suddetti concorsi.

Anche l’ASST dei Sette Laghi di Varese (asst-settelaghi.it), l’ INRCA-Istituto Nazionale Riposo e Cura per Anziani (inrca.it) e l’ASST di Bergamo ovest di Treviglio (asst-bgovest.it) mettono a bando rispettivamente 1 posto per CPS-Educatore professionale con scadenza 29-11-2020, 4 posti per CPS-Infermiere in data 26-11-2020, e 2 posti per CPS- Tecnico sanitario di laboratorio biomedico in data 22-11-2020. Tali concorsi avranno luogo per titoli ed esami con successiva assunzione a tempo indeterminato.