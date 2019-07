La Regina Elisabetta cerca uno chef per Buckingham Palace

Ultimamente arrivano diverse offerte di lavoro da Buckingham Palace: dopo l’ultima di William e Kate che cercano una persona che si occupi di gestire la loro agenda ufficiale, adesso ce n’è un’altra della Regina Elisabetta, che ha invece bisogno di uno chef. Esattamente la sovrana d’Inghilterra sta cercando un Demi Chef de Partie, cioè un professionista di alto livello che abbia della specifiche competenze e conoscenze e che sia responsabile della preparazione in uno specifico settore gastronomico, come ad esempio quello della carne o quello del pesce.

Naturalmente il nuovo chef dovrà essere al servizio di tutta la famiglia reale e si occuperà anche di organizzare e curare i banchetti dei ricevimenti e degli eventi organizzati dall’intera Royal Family. Il lavoro si svolgerà a Buckingham Palace (che quindi è indicata come sede principale dell’impiego), ma il fortunato prescelto dovrà anche essere disponibile, nel caso in cui ce ne fosse bisogno, a trasferirsi nelle altre residenze della famiglia reale.

Nell’annuncio si legge che il nuovo chef dovrà essere in grado di preparare menù di ottima qualità, che siano adatti ad ogni occasione e in più “Svilupperà nuove competenze che gli serviranno durante tutta la carriera“; inoltre “Avrà molteplici ruoli e ruoterà in tutti i reparti della cucina“. L’annuncio dice anche che il nuovo chef lavorerà all’interno del team della cucina reale, per cui il prescelto dovrà avere una buona predisposizione al lavoro di squadra e dovrà dimostrarsi all’altezza degli “standard eccezionalmente alti“ a cui la Corona è ovviamente abituata.

La paga promessa ammonta a poco più di 22mila sterline all’anno, pari a quasi 25 mila euro e l’impegno sarà dal lunedì al venerdì. Nello specifico, i requisiti richiesti per ricoprire questa posizione lavorativa sono: titoli e qualifiche che attestino le proprie competenze, una forte ambizione, esperienza in cucine e/o in ristoranti di grandi dimensioni, attenzione per i dettagli, capacità nel rispettare le scadenze, abilità nel ruolo e tanto entusiasmo.

Inoltre, come anticipato in precedenza, si richiedono la propensione al lavoro di squadra, della buone capacità comunicative e interpersonali, flessibilità e adattabilità in base alle necessità lavorative. Per gli interessati a questo ambito posto di lavoro e per tutte le informazioni in merito bisogna consultare il sito ufficiale di The Royal Household, attraverso il quale naturalmente si possono effettuare anche le candidature.