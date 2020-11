Iveco, opportunità di lavoro in diverse città

Il noto gruppo Iveco, che produce veicoli industriali, mezzi speciali e autobus ricerca differenti figure professionali in tutta Italia. Il gruppo è una realtà industriale molto importante nel panorama internazionale. L’azienda Iveco è stata fondata più di 100 anni fa e oggi è presente in 190 Paesi. ​Le selezioni aperte si riferiscono a vari profili per assunzioni con contratti di lavoro sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.

Inoltre l’azienda ricerca anche tirocinanti ovvero giovani anche senza esperienza. Lavorare in Iveco rappresenta un’opportunità di alto livello per chi desidera operare nell’industria del trasporto. Il gruppo propone percorsi di sviluppo stimolanti e ricchi di opportunità, adatti a persone dinamiche e orientate alle logiche del mondo industriale.

I candidati interessati ad inviare il proprio curriculm vitae al gruppo Iveco dovranno collegarsi al sito internet dell’azienda e cliccare nell’apposita sezione denominata carriere. Tramite la stessa, infatti, è possibile raggiungere la sezione riservata alle opportunità di impiego. L’accesso a tale sezione prevede la registrazione gratuita sulla piattaforma e l’inserimento del curriculum vitae nel database aziendale. La registrazione con i propri dati prevede la creazione del proprio account personale accessibile con password personale.

Le posizioni lavorative aperte in questo momento sono molteplici e riguardano differenti mansioni. Ecco nel dettaglio le posizioni aperte nella sede di Torino dal gruppo Iveco: Vehicle safety devices Testing Responsible, Emission Testing Engineer, Plant Logistic Specialist, Plant EHS Specialist, Chief Engineer, Buyer, Aftermarket Solutions Europe Dealers Sales.

Nella sede di Bologna si ricercano le seguenti figure: E&E System Engineer for Innovation, Production Maintenance Manager. Inoltre, sono disponibili opportunità di lavoro in altre province del Piemonte e dell’ Emilia Romagna, nonchè in Veneto e Trentino Alto Adige. Ad ogni modo, per scoprire i dettagli basta visitare la sezione carriere del sito aziendale. Il Gruppo CNH cerca anche candidati appartenenti alle categorie prottete (riferimento legge 68/99), con ottima conoscenza della lingua inglese, da inserire come Accounting Specialist presso la sede di Torino.