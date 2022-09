Invia il curriculum come segretaria. ma le propongono di fare la escort

Ascolta questo articolo

Il mondo del lavoro può essere davvero spietato e ricco di false promesse. Capita di rispondere a un annuncio di lavoro per segretaria, ma poi al momento del colloquio chiedano tutt’altro. Maria Landolfi è una ragazza di 22 anni che, sul profilo social di TikTok, ha raccontato la sua esperienza e invita altre come lei a fare attenzione. La giovane si è proposta come un lavoro da impiegata a Napoli, ma le propongono di fare l’escort.

Afferma che non è la prima volta che vive una esperienza del genere e ha deciso di raccontare la sua esperienza affinché cose del genere non capitino più. Sul social racconta la sua esperienza, mostrando anche il curriculum vitae che ha inviato, evitando di specificare il nome e l’indirizzo dell’azienda poiché teme possano esserci delle ritorsioni.

Dopo mezz’ora circa dall’invio del curriculum,, rive una risposta tramite Whatsapp a cui lei risponde chiedendo maggiori informazioni in merito riguardo il tipo di lavoro. Dopo i messaggi, cominciano a sentirsi telefonicamente e il datore di lavoro le propone, considerando il suo aspetto estetico, di accompagnarlo alle fiere.

Maria spiega che hanno parlato molto più di lei che del lavoro. In una conversazione telefonica durata 9 minuti, il datore di lavoro le ha spiegato il mestiere di accompagnatrice che avrebbe dovuto fare, oltre all’abbigliamento da indossare e all’atteggiamento da tenere. Nonostante il rifiuto della giovane, l’uomo prova a convincerla spiegandole che avrebbe potuto guadagnare una cifra tra gli 8 e i 9 mila Euro.

Lo ha raccontato sul suo account social proprio perché il video arrivi a più giovani come lei e invita le altre ragazze a farlo diventare virale con queste parole: “È arrivato il momento che la gente sappia. Queste sono persone malate. In un’altro caso mi hanno offerto 150 euro a sera per fare l’accompagnatrice. Vi chiedo di condividere il video, mandatelo alle vostre amiche e fate attenzione”.