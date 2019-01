Iliad, nuove offerte di lavoro dell’operatore telefonico

Se si abita nei pressi della città di Milano, questa potrebbe rappresentare un’occasione per trovare un lavoro o cambiare mestiere. Con l’arrivo dell’anno nuovo, l’operatore telefonico francese Iliad, che nel mese di maggio ha dettato legge sulle tariffe al ribasso, cerca nuovi dipendenti da inserire nella società, precisamente nella sede milanese.

Al momento, sono solamente due le figure richieste: una è da inserire nell’ufficio legale di Iliad e prevede un contratto con stage da 6 mesi, dunque è a tempo determinato, mentre per la seconda mansione, si cercano Microwave Engineer con contratti a tempo indeterminato.

Il Microwave Engineer è parte integrante del team di progettazione e fa parte del Radio Network Engineering, un team di sviluppatori di Microwave. Il compito del Microwave Engineer è quello di progettare la rete di backhauling in ponti radio. Per questo ruolo è necessario lavorare a stretto contatto con l’ingegnere radio per far funzionare correttamente i ponti radio. Dovrà condurre costantemente dei nuovi studi al fine di migliorare la connessione tra dispositivi per ciò che riguarda la potenza di trasmissione e altri fattori.

Logicamente per fare ciò è indispensabile avere dei requisiti minimi, che consistono nell’avere eccellenti capacità comunicative, è inoltre gradita l’esperienza nell’ambito e il saper parlare l’italiano, mentre un inglese intermedio e il francese costituiscono un di più. Infine, ma non meno importante, è avere la conoscenza dei tool per progettare i ponti radio.

Per quanto riguarda l‘ufficio legale, invece, le funzioni potrebbero sembrare più semplici, ma sono comunque impegnative. Questa figura dovrà tradurre i documenti legali, analizzare i reclami e smistarli e tenersi aggiornata su ciò che riguarda i temi legali. Anche qui sono preposti dei requisiti minimi che sono: laurea in giurisprudenza o simili, ottime proprietà di linguaggio in inglese o in francese, precisione, problem solving e capacità di adattamento. Per vedere tutte le candidature aperte basta recarsi su iliad-italia.jobs.vocationcity.com e selezionare la figura che si addice alle proprie capacità.