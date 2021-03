Il Dl sostegno: probabile proroga del Reddito di Emergenza

Secondo delle indiscrezioni circolate, nel prossimo Decreto Sostegno (che con molto probabilità sarà pubblicato entro la fine del mese di marzo) sarà rifinanziamento il reddito di cittadinanza e probabilmente anche il Reddito d’Emergenza. Quest’ultimo beneficio istituito in occasione dello scoppio della pandemia, dovrebbe essere riconosciuto ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà derivante dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ad oggi, non c’è niente di ufficiale sui requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali necessari per poterne fare richiesta (sebbene, si ipotizza che non discosteranno molto da quelli dello scorso anno).

Gli importi del Reddito d’emergenza molto probabilmente saranno identici a quelli del 2020, ovvero 400 euro mensili per le persone che vivono da sole. Sino ad un’ammontare massimo non superiore a euro 800 mensili, elevabili a euro 840 se nel nucleo familiare vi è la presenza di disabili gravi o non autosufficienti. A titolo d’ esempio: un nucleo familiare composto da tre componenti, due maggiorenni e uno minorenne, la scala di equivalenza è pari a 1,6, pertanto, l’importo del reddito di emergenza sarà pari a 400*1,6=640 euro mensili. Al momento, come chiariscono fonti del Ministero dello sviluppo economico “Il decreto sostegno prevederà interventi calibrati sui danni economici effettivamente subiti, prendendo a riferimento un’intera annualità e non singole mensilità”.

Inoltre, dovrebbe essere rifinanziato il sussidio economico del reddito di cittadinanza, per il quale sono state apportate delle novità a seguito della pandemia. Il Reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. Ovvero, si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari.

La richiesta del Rdc può essere effettuate oltre che presso centri di Patronato e Caf, anche previo possesso del Pin dell’Inps o dello Spid anche direttamente sul sito dell’ Inps. I soggetti che richiederanno tale sussidio saranno obbligati a seguire un percorso personalizzato di inserimento lavorativo e di inclusione sociale.