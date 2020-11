Gruppo Angelini assume: giovani anche senza esperienza

Il gruppo Angelini ACRAF ( Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco) Spa è una società italiana che opera nel settore industriale, chimico e farmaceutico. L’azienda è nata nel 1919, le sedi principali sono ad Ancona e Pomezia (RM), ma vanta sedi in 20 Paesi del mondo ed impiega circa 6mila lavoratori. L’azienda è alla ricerca di differenti figure professionali. Lavorare in Angelini significa far parte di una realtà imprenditoriale solida ed internazionale.

L’azienda è alla continua ricerca di persone fortemente motivate e orientate al raggiungimento dei risultati. Le opportunità lavorative offerte dal gruppo Angelini sono indirizzate oltre che a personale in possesso di opportuna laurea e conoscenza della lingua inglese, anche a giovani senza esperienza. A questi ultimi l’azienda offre tirocini semestrali con rimborso spese. Inoltre, per i tirocinanti è prevista una formazione continua e un percorso di inserimento.

Accedendo sul sito internet dell’azienda Angelini, nella sezione delle offerte lavorative in Italia, si aprono le seguenti posizioni: Manufacturing Technology Process Specialist: l’azienda offre un contratto di 12 mesi, sede di lavoro Ancona; il candidato ideale è un laureato in materie scientifiche con almeno 6-12 mesi di esperienza lavorativa e con conoscenza della lingua inglese.

Global Regulatory Affairs Strategy Manager: l’azienda offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato, sede di lavoro Roma; per tale mansione si richiede esperienza di almeno 10 anni in ruoli simili, con una conoscenza fluente dell’inglese. Stage Marketing: contratto di lavoro come tirocinio di 6 mesi.

Quality audit specialist: si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato, sede di lavoro Roma o Ancona; per tale mansione sono richiesti 3-5 anni di esperienza, con disponibilità a viaggiare all’estero per circa il 50% dell’orario di lavoro. Infine, si precisa che i candidati interessati alle opportunità di lavoro proposte dal gruppo Angelini possono valutare periodicamente le specifiche posizioni aperte nella sezione “Angelini lavora con noi” del portale web aziendale.