Gela, per Natale azienda premia i suoi dipendenti con 6.700 euro

Per il secondo anno consecutivo i trenta dipendenti dell’azienda Meic Services Spa di Gela hanno ricevuto, per questo Natale, un premio di produttività di 200 mila euro. Ogni lavoratore ha riscosso un ricompenso di 6.700 mila euro, riparametrati secondo precisi criteri di valutazione incentrati sul rispettivo livello di inquadramento: “Frutto di un anno di lavoro impegnativo ma florido”.

La vigorosa azienda è leader nella fornitura di gas metano, montaggi e costruzione di tubazioni e impiantistica industriale, dove da anni si contraddistingue per la sua serietà e la sua proficua produttività. L’amministratore delegato Maurizio Melfa, insignito del premio nazionale Adriano Olivetti, ha precisato con orgoglio la posizione della sua azienda: “Se ci sono utili, è giusto che vadano a tutti. Il nostro esempio possa essere d’ispirazione per altri onesti e bravi imprenditori”.

La Meic Services, nel corso della sua attività, ha mostrato di possedere enormi potenzialità infatti nel 2019 si è trasformata da una Srl a una Spa registrando grandi numeri. In questa azienda, visti i risultati economici, è come se si incassassero 18 o 19 mensilità cosi da permettere ai dipendenti di lavorare in un ambiente gratificante e di grande stimolo per poter proseguire: “un dipendente felice è un dipendente motivato e produttivo”.

L’entusiasmo contagioso di questi dipendenti incoraggia molti altri lavoratori italiani che, nonostante la crisi economica attuale, credono e investono le loro capacità nel lavoro cosi da avviare un cambiamento positivo di rotta. Dopo tanti sacrifici, per questi grandi lavoratori è arrivato il momento di fermarsi e di godersi la felicità del periodo natalizio, accompagnata dalla soddisfazione di aver raggiunto un grandissimo traguardo.

Purtroppo, non tutte le aziende e imprese italiane riescono a proseguire la propria attività con serenità in quanto molti imprenditori vengono messi alle strette dalle tasse e dai repentini cambi del mercato economico. In una realtà difficile, come quella italiana, ascoltare questa entusiasmante storia di coraggio imprenditoriale riempie il cuore di grande ottimismo.