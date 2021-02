Ferrovie dello stato ricerca personale appartenente alle categorie protette

Ferrovie dello Stato Italiane SpA è una delle più grandi aziende operanti nel settore dei trasporti nel nostro Paese. L’azienda periodicamente effettua selezioni in differenti mansioni; al momento, tra i profili maggiormente richiesti, ci sono capi stazione, macchinisti, operatori per la manutenzione di rotabili e infrastrutture e impiegati appartenenti alle categorie protette.

Le posizioni aperte per le categorie protette – legge 68/99 – riguardano sia diplomati che laureati. In particolare, si ricercano persone diplomate per la sede di Bologna da inserire come impiegati. Le aree di impiego vanno dalla segreteria alla sicurezza del Lavoro, Formazione e Regolamenti. Inoltre, sono richieste persone appartenenti alle categorie protette per le sedi di Napoli e Roma.

Le persone selezionate dovranno aver conseguito un diploma di Geometra o una laurea magistrale in Ingegneria Civile. Inoltre occorre conoscere la progettazione ferroviaria multidisciplinare, i Capitolati Tecnici, la normativa appalti e le procedure di affidamento lavori. Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti possono presentare la propria candidatura entro il 21 febbraio per inviare la propria candidatura.

Inoltre, al momento, alle Ferrovie dello Stato risultano aperte anche posizioni non appartenenti alle categorie protette, come il ruolo di Addetto Manutenzione di Stazione; in questo caso, potranno inoltrare il curriculum vitae chi ha conseguito un diploma di Geometra o una laurea in Ingegneria/Architettura.

La risorsa richiesta dovrà inoltre avere almeno 3 anni di esperienza in cantieri edili e/o nella gestione e manutenzione di immobili. Infine, dovrà avere un’ottima conoscenza del pacchetto Office e SAP. Completa il quadro una discreta conoscenza della lingua inglese. La sede di lavoro è Roma. Gli aspiranti interessati a questa offerta potranno inviare la propria candidatura fino al 14 febbraio.

Le candidature andranno inviate mediante la sezione Lavora con noi del sito aziendale fsitaliane.it. Da tale sezione sarà possibile consultare le posizioni che periodicamente verranno aperte. Per inviare la propria candidatura è necessario effettuare la registrazione gratuita sul sito internet di Ferrovie dello Stato.