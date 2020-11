Concorso pubblico: 976 posti per Agente di Polizia Penitenziaria

Il Ministero di Giustizia ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 80 del 13/10/2020 un concorso per la selezione di 976 nuovi agenti di Polizia Penitenziaria per rinforzare gli organici delle carceri italiane.

Il bando prevede il reclutamento di 732 uomini e 244 donne, il concorso è riservato ai volontari in ferma prefissata annuale (VFP1) e, di questi, 3 posti sono riservati a coloro che sono in possesso di un attestato di bilinguismo (italiano-tedesco) solo per i penitenziari della provincia di Bolzano.

Andiamo a vedere il dettaglio del bando, quali sono i requisiti richiesti e la tempistica per la presentazione delle domande.

Requisiti necessari

I requisiti che ogni candidato deve necessariamente possedere, sono i seguenti:

cittadinanza italiana

età anagrafica non inferiore a 18 anni e non superiore a 28 anni

diploma di scuola secondaria di primo grado

pieno possesso dei diritti politici e civili

ottima efficienza psico-fisica e attitudinale

essere in possesso di tutte le qualità morali e di condotta

Il bando di concorso prevede una prova scritta con domande a risposta multipla o risposta sintetica, riguardanti molteplici argomenti di cultura generale e comunque materie contenute nel programma della scuola dell’obbligo. Successivamente è previsto un accertamento della forma fisica dei candidati, il quale consiste nell’espletamento di alcuni esercizi fisici, compresa corsa e altre prestazioni ginniche.

Coloro che risulteranno idonei a queste prime prove, saranno sottoposti a controlli psico fisici, con esami di clinica generale e prove strumentali di laboratorio. Infine sono previsti alcuni accertamenti attitudinali, con test individuali e collettivi, oltre ad un colloquio davanti ad un’apposita commissione, che dovrà verificare l’attitudine di ogni singolo candidato a svolgere le mansioni legate all’attività di Polizia Penitenziaria.

Domanda di partecipazione e scadenza

Tutti coloro che intendono prendere parte alle selezioni del concorso, devono completare una procedura telematica, appositamente predisposta nel sito ‘giustizia.it‘entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 12 novembre 2020. All’interno del form, il candidato indicherà il proprio titolo di studio, i propri dati anagrafici e gli eventuali servizi prestati presso la Pubblica Amministrazione o altri titoli conseguiti , utili alla valutazione finale.