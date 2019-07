Concorso per Infermieri e Oss a Palermo: pubblicata delibera per selezionare 738 figure

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ha indetto una procedura di mobilità regionale e interregionale, per titoli e colloquio, e un concorso pubblico per selezionare figure professionali da inserire con la mansione di Infermiere per un totale di 532 unità e di 236 Oss (operatore socio sanitario). I posti banditi presentano il seguente frazionamento:

7 all’Asp di Agrigento;

63 posti all’Asp di Caltanissetta;

111 all’Asp di Palermo;

130 posti all’Asp di Trapani;

65 posti all’Azienda Ospedaliera Villa Sofia – Cervello di Palermo;

108 posti all’ARNAS Civico di Palermo;

48 posti all’Azienda Ospedaliera Universitaria. Policlinico Palermo.

Se la procedura di mobilità non dovesse portare all’esito auspicato la copertura delle posizioni libere verrà attuata attraverso concorso. Gli aspiranti candidati devono essere in possesso di una Laurea in Scienze Infermieristiche ed essere iscritti all’Albo degli Infermieri. La domanda può essere inoltrata solo per via telematica attraverso la piattaforma dell’ Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo. La delibera n° 320 dell’11 luglio dovrà fare seguito ad una pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Se il numero di domande pervenuto fosse superiore a 1000, i candidati che saranno ammessi a partecipare dovranno sostenere una prova preselettiva. Chi supererà la prova preselettiva potrà sostenere le successive tre: una prova scritta, una prova pratica e una prova orale. I partecipanti dovranno altresi’ dimostrare di essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici e di conoscere la lingua inglese. Le posizioni per la figura professionale di Oss con mobilità e seguente concorso sono così suddivisi:

16 posti – Asp di Agrigento;

1 posto – Asp Caltanissetta;

106 posti – Asp di Trapani;

5 posti – A.O. Villa Sofia – Cervello di Palermo;

5 posti – A.O. Villa Sofia – Cervello di Palermo; 79 posti – ARNAS Civico di Palermo;

29 posti – AOU Policlinico Palermo.

Gli aspiranti candidati devono essere in possesso della qualifica di operatore socio sanitario e del diploma di scuola secondaria di I°. Le prove che i candidati dovranno sostenere sono le seguenti: una prova pre-selettiva (in caso di esubero di candidature), una prova pratica e una prova orale. Anche in questo caso gli aspiranti candidati devono attendere la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale.